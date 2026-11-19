Die erste Tranche war im August und erneut im Oktober ausgeweitet worden. Angaben zum Gesamtvolumen des Programms oder zu einem geplanten Enddatum enthält die Zwischenmeldung nicht. Beiersdorf veröffentlicht detaillierte Transaktionsdaten auf seiner Investor-Relations-Seite.

Beiersdorf hat in der Woche vom 9. bis 13. November weitere 324.417 eigene Aktien erworben. Das geht aus der 28. Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 hervor. Seit dem Start am 6. Mai summieren sich die Rückkäufe damit auf 2.974.086 Aktien. Die Käufe wurden über die Handelsplätze Xetra, Tradegate, Cboe Europe und Aquis abgewickelt. Die Tageskurse lagen im Berichtszeitraum überwiegend zwischen rund 84 und 86 Euro. Ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut führt das Programm aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Kapitalmarkt bleibt die Einschätzung der Geschäftsperspektiven verhalten. Das Analysehaus MPCM halbierte sein Kursziel von 170 auf 85 Euro und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab. Analyst Christoph Dolleschal will zunächst Belege für eine nachhaltige Geschäftsbelebung sehen und dafür das erste Halbjahr 2027 abwarten. Eine mögliche Erholung könnte zudem zulasten der Profitabilität gehen, erwartet er. Risiken sieht MPCM auch für die Klebstoffsparte Tesa: Eine mögliche Knappheit bei Speicherchips könne das Geschäft mit Smartphones belasten.

Jefferies hob das Kursziel dagegen von 74 auf 78 Euro an, blieb aber ebenfalls bei „Hold“. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht an. Für die Marke Nivea erwartet er im kommenden Jahr eine Erholung. Die Lagerbestände im Handel dürften bis dahin weitgehend bereinigt sein; bei steigender Nachfrage der Verbraucher könnten die Händler ihre Bestellungen wieder ausweiten. Als wichtigen Wachstumstreiber sieht Hayes weiterhin die medizinisch orientierte Hautpflege.

Bei der operativen Marge bleibt Jefferies jedoch skeptisch. Damit fällt das Urteil der beiden Häuser trotz unterschiedlicher Kurszielbewegungen ähnlich zurückhaltend aus: Während Jefferies eine allmähliche Erholung bei Nivea für möglich hält, sieht MPCM zunächst Klärungsbedarf bei der Wende und verweist auf mögliche Belastungen für die Ertragskraft. Die laufenden Aktienrückkäufe setzen derweil ein fortgesetztes Signal der Kapitalallokation, ändern aber nichts an den unterschiedlichen Erwartungen der Analysten zu Wachstum und Profitabilität. Entscheidend dürfte sein, ob sich die Nachfrage im Konsumgütergeschäft stabilisiert und Beiersdorf eine Verbesserung erreicht, ohne die Margen stärker zu belasten. Die jüngsten Einschätzungen zeigen, dass der Markt dafür zunächst konkrete Belege erwartet.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 80,74EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.