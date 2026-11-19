Der österreichische Hersteller hochpräziser Kupferlösungen profitiert nach eigenen Angaben von einer Nachfrage, die in allen Absatzregionen über den verfügbaren Produktionskapazitäten liegt. Zugleich verbesserte sich der Produktmix zugunsten margenstärkerer Aufträge. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 7,9 Prozent, nach 7,0 Prozent ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,63 auf 2,39 Euro. Die Net-Value Sales, eine von ASTA verwendete Kennzahl, legten um 30,6 Prozent auf 144,6 Millionen Euro zu.

ASTA Energy Solutions hat in den ersten neun Monaten 2026 bereits mehr verdient als im gesamten Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39,3 Prozent auf 51,0 Millionen Euro und übertraf damit den Wert des Geschäftsjahres 2025 von 48,6 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 23,3 Prozent auf 649,0 Millionen Euro. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 32,9 Millionen Euro.

Auch die Finanzlage hat sich deutlich verbessert. Zum 30. September verfügte ASTA über liquide Mittel von 143,9 Millionen Euro; Ende 2025 waren es 47,3 Millionen. Aus einer Nettoverschuldung von 56,6 Millionen Euro wurde eine Nettoliquidität von 62,9 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 24,9 auf 46,4 Prozent. Der operative Cashflow mehr als verdoppelte sich auf 31,5 Millionen Euro. Der Free Cashflow betrug trotz Investitionen von 26,2 Millionen Euro 24,9 Millionen Euro. Nach dem Bilanzstichtag zahlte ASTA zudem Darlehen nahestehender Unternehmen samt Zinsen von insgesamt 36,2 Millionen Euro zurück.

Beim Ausbau der Produktion hält das Unternehmen an seinem Zeitplan fest. In Oed soll für rund 17 Millionen Euro ein Recyclingwerk entstehen; die Produktion von Sekundärkupfer ist ab Ende 2029 vorgesehen. Das Vorhaben soll Lieferketten verkürzen und den CO₂-Fußabdruck senken. Die Erweiterung in China ist abgeschlossen, das neue Werk in Bosnien soll Ende November eröffnet werden. Für den US-Markt hat ASTA Anfang November einen ersten langfristigen Liefervertrag mit Virginia Transformer abgeschlossen. Die Vereinbarung sichert Liefermengen bis einschließlich 2029. Im ersten Quartal 2027 soll ein eigenes Vertriebsbüro in den USA eröffnen. Eine dortige Fertigung bleibt mittelfristig eine Option.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: Erwartet werden ein bereinigtes EBITDA von 60 bis 64 Millionen Euro, mehr als 790 Millionen Euro Umsatz und Net-Value Sales von über 170 Millionen Euro. Die Investitionsausgaben dürften sich im Schlussquartal konzentrieren.

An der Börse reagierten die Aktien zunächst verhalten und erholten sich im Tagesverlauf zeitweise um bis zu 1,7 Prozent. Marktbeobachter sahen den Umsatz leicht über, das operative Ergebnis dagegen knapp unter den Erwartungen. Baader Bank bestätigte ihre Einstufung „Add“ mit einem Kursziel von 69 Euro. Ein Analyst verwies zugleich auf das saisonal üblicherweise schwächere vierte Quartal.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 45,50EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.