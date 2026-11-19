Zusätzlich weist die UBS Finanzinstrumente aus, die zusammen 0,45 Prozent der Stimmrechte entsprechen. Dazu zählen Rechte zur Nutzung von Aktien und Rückrufrechte für verliehene Aktien mit insgesamt 0,22 Prozent. Weitere 0,23 Prozent entfallen auf Equity Swaps, die physisch erfüllt werden können. Ihre Laufzeiten reichen vom 26. April 2027 bis zum 14. Januar 2028. Einschließlich dieser Instrumente summiert sich der ausgewiesene Anteil auf 3,44 Prozent, nach zuvor 3,48 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um vier Hundertstel Prozentpunkte. Die Gesamtzahl der Dürr-Stimmrechte beträgt laut Mitteilung 69.202.080.

Die Dürr Aktiengesellschaft hat am 16. November eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht. UBS Group AG unterschritt demnach am 11. November die Schwelle von drei Prozent der Stimmrechte. Dem Schweizer Finanzkonzern werden nun 2.069.626 Stimmen zugerechnet, entsprechend 2,99 Prozent. In der vorherigen Mitteilung waren es 3,03 Prozent. Die Veränderung geht laut Meldung auf den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten zurück. Einen konkreten Anlass oder eine einzelne Transaktion nennt Dürr nicht. Die Offenlegung belegt für sich genommen weder eine strategische Neubewertung noch einen Rückzug der UBS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu hat Bernstein Research das Kursziel für Dürr von 35 auf 30 Euro gesenkt. Die Einstufung „Outperform“ behält das Analysehaus bei. Die neue Zielmarke liegt damit rund 14 Prozent unter der bisherigen. Bernstein signalisiert somit trotz einer niedrigeren Bewertung weiterhin eine positive Einschätzung der Aktie. Konkrete Bewertungsannahmen für die Kürzung des Kursziels nennt die vorliegende Meldung nicht.

Analyst Philippe Lorrain hält die jüngste Kurskorrektur nach den vorläufigen Halbjahreszahlen und der Ankündigung eines Effizienzprogramms für die Sparte Industrial Automation (IA) für überzogen. Sie passe nicht zu den guten Aussichten für den Auftragseingang im vierten Quartal, schrieb er. Auch der Bloomberg-Konsens für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2027 sei bislang relativ stabil geblieben. Aus Sicht von Bernstein spiegelt der Aktienkurs damit nicht angemessen die erwartete Entwicklung der Bestellungen und der operativen Ergebnisse wider.

Für Anleger stehen damit zwei unterschiedliche Signale nebeneinander: Die UBS liegt bei den Stimmrechten knapp unter drei Prozent, während Bernstein trotz eines niedrigeren Kursziels an seiner positiven Empfehlung festhält. Die Mitteilung lässt offen, ob die UBS ihren Anteil künftig weiter verändert. Für die operative Perspektive dürften vor allem die tatsächlichen Auftragseingänge im Schlussquartal sowie die Umsetzung des Effizienzprogramms und dessen Folgen für die Ergebnisentwicklung maßgeblich sein. Die Analysteneinschätzung bleibt dabei eine externe Bewertung und keine Prognose des Unternehmens.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.