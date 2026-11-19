Auslöser ist nach Unternehmensangaben vor allem die anstehende Reform der privaten Altersvorsorge. Mit dem Altersvorsorgereformgesetz soll zum 1. Januar 2027 das bisherige Riester-System durch ein flexibleres, kapitalmarktorientiertes Modell ersetzt werden. Im neuen Altersvorsorgedepot können Förderberechtigte staatliche Zuschüsse von bis zu 540 Euro jährlich sowie weitere 300 Euro je Kind erhalten. Viele Kunden verschieben deshalb geplante Abschlüsse in der Altersvorsorge ins kommende Jahr. Auch Beratungstermine würden vertagt. Das für JDC übliche Jahresendgeschäft dürfte 2026 daher ausbleiben und sich teilweise auf 2027 verlagern.

Die JDC Group hat ihre Prognose für 2026 deutlich zurückgenommen. Der Wiesbadener Finanzdienstleister erwartet nun einen Konzernumsatz von 280 bis 300 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen 300 bis 330 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die EBITDA-Erwartung sinkt auf 28 bis 32 Millionen Euro, nach zuvor 35 bis 38 Millionen Euro.

Die Geschäftszahlen der ersten neun Monate zeigen unterdessen deutlich nach oben. Der Konzernumsatz stieg um 18,2 Prozent auf 208,0 Millionen Euro. Das EBITDA legte um 82,1 Prozent auf 20,1 Millionen Euro zu. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,2 Prozent auf 64,5 Millionen Euro; das EBITDA mehr als verdoppelte sich auf 5,6 Millionen Euro. Auch das EBIT verbesserte sich im Quartal deutlich auf 3,9 Millionen Euro. Das Konzernergebnis der ersten neun Monate stieg von 3,1 auf 6,1 Millionen Euro.

Wachstumstreiber war vor allem das Plattformgeschäft Advisortech. Dessen Umsatz nahm in den ersten drei Quartalen um 21 Prozent auf 179,0 Millionen Euro zu, das EBITDA stieg um 73,2 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Auch der Geschäftsbereich Advisory entwickelte sich positiv: Der Umsatz erhöhte sich um 10,8 Prozent auf 44,9 Millionen Euro, das EBITDA um 36,5 Prozent auf 4,5 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens wuchs das Geschäft im dritten Quartal auch ohne den Beitrag der 2025 übernommenen FMK-Gruppe wieder organisch.

JDC begründet die Prognosesenkung somit nicht mit einer nachlassenden Entwicklung in den ersten neun Monaten, sondern mit verschobenen Abschlüssen zum Jahresende. Das Management erwartet, dass ein Teil des Geschäfts 2027 nachgeholt wird und die Einführung des neuen Vorsorgeprodukts zusätzliche Impulse bringt. Diese Erwartung ist jedoch von der tatsächlichen Nachfrage und dem zeitlichen Verlauf der Umstellung abhängig. Für das laufende Jahr bedeutet die Verschiebung niedrigere Erlöse und Ergebnisse als bislang geplant – trotz kräftigem Wachstum und deutlich verbesserter Profitabilität bis Ende September.

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,93 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.