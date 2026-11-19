Sollte bis zum Jahresende keine dauerhafte Lösung gefunden sein, will der Ausschuss dem Aufsichtsrat vorschlagen, Sherry Aaholm übergangsweise an die Spitze des Gremiums zu wählen. Aaholm leitet derzeit den Technologie- und Innovationsausschuss. Sohi bezeichnete sie als geschätztes Aufsichtsratsmitglied und geeignet, Kion durch die Übergangsphase zu führen. Eine Entscheidung über eine dauerhafte Nachfolge ist noch offen.

Der Gabelstapler- und Lagertechnikhersteller Kion muss sich zum Jahreswechsel einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Mohsen Sohi wird sein Amt mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 niederlegen und zugleich aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Das teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch mit. Der Nominierungsausschuss hat die Suche nach einer Nachfolge bereits eingeleitet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Grund für seinen Rückzug nannte Sohi persönliche und berufliche Prioritäten sowie den erheblichen Zeitaufwand des Amts. Er habe den Aufsichtsrat Anfang Oktober über seine Entscheidung informiert und seitdem einen geordneten Übergang vorbereitet. Zugleich stellte er klar, der Schritt stehe nicht im Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten im Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand. Hinweise auf Konflikte innerhalb der Unternehmensführung gibt es laut Mitteilung damit nicht.

Sohi führt den Aufsichtsrat seit Mai 2025. Zuvor war er bis Mitte 2025 Vorstandschef der Freudenberg SE. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Özcan Pancarci würdigte Sohis Einsatz in einer für Kion wichtigen, von erheblichen Veränderungen geprägten Phase. Im Namen des gesamten Gremiums dankte er ihm für sein Engagement und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Kion entwickelt und vertreibt Flurförderzeuge, Automatisierungstechnik, Software und Dienstleistungen für den Materialfluss. Die Produkte und Lösungen des Konzerns kommen nach Unternehmensangaben in mehr als 100 Ländern zum Einsatz, etwa in Produktionsstätten, Lagern und Vertriebszentren. Gemessen an den 2024 verkauften Stückzahlen ist Kion in der EMEA-Region der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Im Geschäft mit Lagerautomatisierung zählt das Unternehmen weltweit zu den führenden Anbietern.

Ende 2025 waren nach Angaben des Konzerns mehr als zwei Millionen Kion-Flurförderzeuge bei Kunden auf sechs Kontinenten im Einsatz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 42.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Milliarden Euro. Die Mitteilung zur Personalie enthält keine Angaben zu Veränderungen der Geschäftsstrategie oder zu weiteren personellen Konsequenzen. Für Investoren steht zunächst die Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes im Mittelpunkt. Eine Interimslösung mit Aaholm würde dem Unternehmen Zeit für die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge verschaffen und die Kontinuität in der Aufsicht sicherstellen.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 31,90EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.