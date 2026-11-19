Mit dem Schritt setzt Medios nach eigenen Angaben die Kapitalallokationsstrategie um, die das Unternehmen Ende September unter dem Namen „Medios Next Level“ vorgestellt hatte. Vorstandschef Thomas Meier begründete den Rückkauf mit Zuversicht in das Geschäftsmodell, die finanzielle Leistungsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der Gruppe. Das Unternehmen hatte Aktienrückkäufe zuvor als bevorzugtes Instrument zur Kapitalrückführung an die Aktionäre angekündigt. Die Maßnahme steht damit neben der profitablen Weiterentwicklung des Geschäfts.

Die Medios AG will eigene Aktien im Wert von bis zu 19 Millionen Euro zurückkaufen. Der Vorstand des Berliner Pharma-Services-Anbieters beschloss ein Programm, das am 19. November 2026 beginnt und spätestens am 19. November 2027 enden soll. Über Xetra sollen bis zu 1,5 Millionen Aktien erworben werden. Das entspricht rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Erwerbsnebenkosten sind in der Obergrenze von 19 Millionen Euro nicht enthalten.

Für die zurückgekauften Aktien sind verschiedene Verwendungen möglich. Medios kann sie einziehen, bei Übernahmen als Akquisitionswährung einsetzen oder für Mitarbeiterbeteiligungen und aktienbasierte Vergütungen nutzen. Eine Einziehung der nun erworbenen Aktien ist damit nicht beschlossen. Anders verhält es sich mit Beständen aus dem früheren Rückkaufprogramm: Die derzeit gehaltenen 986.362 eigenen Aktien, rund 3,87 Prozent des Grundkapitals, sollen zeitnah eingezogen werden. Das Grundkapital wird entsprechend herabgesetzt; die Zahl der ausgegebenen Aktien sinkt dauerhaft.

Das neue Programm stützt sich auf eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2026. Sie erlaubt den Erwerb eigener Aktien bis zu zehn Prozent des Grundkapitals und gilt bis zum 9. Juni 2031. Nach Unternehmensangaben wurde diese Ermächtigung bislang nicht genutzt. Eine beauftragte Bank soll die Käufe unabhängig von Medios steuern. Der Erwerb erfolgt ausschließlich über Xetra und unterliegt gesetzlichen Preis- und Volumenbegrenzungen. So darf die Bank an einem Handelstag höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes der vorausgegangenen 20 Börsentage erwerben. Rund um die Hauptversammlung sind Käufe zeitweise ausgeschlossen. Medios kann das Programm aussetzen oder beenden.

Der Rückkauf fällt in eine Phase ambitionierter mittelfristiger Ziele: Für 2031 strebt Medios einen Konzernumsatz von rund 3,1 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 5,5 Prozent an. Ab 2027 will das Unternehmen zudem die Ergebniskennzahl „EBITDA adjusted“ verwenden; Bereinigungen sollen dann auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzt werden. Ob und in welchem Umfang die Aktien tatsächlich erworben werden, hängt vom Verlauf des Programms ab. Medios behält sich ausdrücklich vor, es vorzeitig einzustellen.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 10,94EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.