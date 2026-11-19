Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Umsatzplus von 4,9 Prozent auf 116,8 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 61,1 Prozent auf 8,7 Millionen Euro; die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,9 auf 7,4 Prozent. Das EBIT stieg von 0,2 auf 3,8 Millionen Euro. Nach Steuern verbuchte der Konzern einen Gewinn von 0,9 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 2,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

MS Industrie hat im dritten Quartal 2026 deutlich zugelegt. Der Umsatz des auf Metallbearbeitung und Montage spezialisierten Unternehmens stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,9 Prozent auf 41,1 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich nahezu auf das Dreifache: von 1,2 auf 3,5 Millionen Euro. Auch das EBIT drehte ins Plus und erreichte 1,8 Millionen Euro, nach einem Verlust von 0,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Treiber war vor allem die höhere Auslastung des Geschäftsbereichs MS XTEC. Der Auftragsbestand dieses Segments lag Ende September bei 82,8 Millionen Euro und damit rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert. Nach Unternehmensangaben riefen wichtige Kunden zuletzt mehr Volumen ab als geplant. Auch der Produktionshochlauf am US-Standort Charlotte trug zum Wachstum bei. Die damit verbundenen Belastungen sanken in den ersten neun Monaten auf 0,5 Millionen Euro, nach 1,2 Millionen Euro im Vorjahr. Der US-Markt steht inzwischen für rund zehn Prozent des Konzernumsatzes.

Zusätzliche Nachfrage erschließt MS XTEC nach eigenen Angaben auch außerhalb des Kerngeschäfts mit schweren Nutzfahrzeugen. Dazu zählen Aufträge aus dem Defence-Bereich sowie Komponenten für Großmotoren, die unter anderem Rechenzentren mit Strom versorgen. Das Unternehmen will diese Produkte überwiegend mit vorhandenen Anlagen fertigen und den zusätzlichen Investitionsbedarf entsprechend niedrig halten.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: Erwartet werden rund 155 Millionen Euro Umsatz sowie deutlich höhere operative Ergebnisse und ein positives Konzernergebnis. Für 2027 stellt das Unternehmen mehr als 165 Millionen Euro Umsatz in Aussicht. Im Schlussquartal wird erstmals die serbische IDAS d.o.o. konsolidiert. MS XTEC hatte Ende September 51 Prozent an dem Fertigungsunternehmen erworben, das 2025 rund 8,5 Millionen Euro Umsatz erzielte.

Die Analysten von GBC halten an ihren Schätzungen fest und bestätigen ihr Kursziel von 2,60 Euro sowie die Einstufung „Kaufen“. Sie rechnen für 2026 mit 156,85 Millionen Euro Umsatz und einem EBITDA von 12,47 Millionen Euro. Die Analyse ist als Issuer-Sponsored Research gekennzeichnet; GBC weist mögliche Interessenkonflikte aus.

Die MS Industrie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 1,230EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.