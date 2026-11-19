Der mit Innoks Autonomiesoftware „Innok Cockpit“ ausgestattete Roboter transportiert derzeit Einkäufe und Lebensmittel auf einer Strecke von rund einem Kilometer. Die Nähe zur Firmenzentrale soll es ermöglichen, das System unter realen Verkehrsbedingungen zu beobachten. Bei erfolgreichem Verlauf wollen Innok, der REWE-Marktbetreiber und die Gemeinde das Einsatzgebiet schrittweise auf weitere Ortsteile ausdehnen. Perspektivisch könnte der Markt Waren direkt an Kunden liefern lassen. Eine solche Ausweitung ist jedoch noch nicht beschlossen.

Die Innok Robotics Group hat in Regenstauf den nach Unternehmensangaben ersten autonomen Roboter in Bayern in den regulären öffentlichen Straßenverkehr gebracht. Seit dem 13. November fährt ein Transportroboter des Typs INDUROS zwischen dem Firmensitz des Unternehmens und einem örtlichen REWE-Markt. Der sechsmonatige Pilotbetrieb ist von den zuständigen Behörden genehmigt worden. Eine bundesweite Rechtsgrundlage für solche Einsätze gibt es laut Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bislang nicht; ermöglicht wurde das Vorhaben über eine Sondernutzungsgenehmigung nach bayerischem Straßen- und Wegerecht.

Für Innok geht das Projekt über den Einzelhandel hinaus. Das Unternehmen sieht darin einen möglichen Weg, autonome Transporte auch zwischen Werksstandorten zu ermöglichen, die durch öffentliche Straßen getrennt sind. Bislang seien solche Fahrten für die eigenen Systeme an der Grenze abgeschlossener Betriebsgelände auf Genehmigungshürden gestoßen. Die Anwendung im öffentlichen Raum könnte daher für industrielle Logistikprozesse relevant werden. Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt bezeichnete den Versuch als Leuchtturmprojekt; vergleichbare Pilotprojekte in Berlin und Hamburg seien inzwischen beendet. Aussagen zu Kosten, Einsparungen oder konkreten kommerziellen Aufträgen machte Innok nicht.

Am selben Tag kündigte das Unternehmen an, eine Barkapitalerhöhung zu prüfen. Die ICF Bank wurde mit der Prüfung und Vorbereitung einer möglichen Maßnahme beauftragt. Innok will damit nach eigener Darstellung die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Wachstumsstrategie finanzieren. Im Mittelpunkt stehen die Skalierung des operativen Geschäfts, der Ausbau der internationalen Präsenz und die Weiterentwicklung der Technologieplattform für autonome mobile Roboter. Besonderes Augenmerk gilt dem INSPECTOS-Roboter für Inspektion und Überwachung kritischer Infrastruktur mit unbemannten Systemen.

Eine Entscheidung über die Kapitalerhöhung ist noch nicht gefallen. Auch Struktur, Volumen und Konditionen stehen nach Unternehmensangaben offen und hängen unter anderem vom Marktumfeld sowie den Prüfungsergebnissen ab. Für Aktionäre könnte eine Ausgabe neuer Aktien eine Verwässerung bedeuten; dazu liegen bislang keine Angaben vor. Der Straßenpilot liefert damit einen öffentlichen Praxistest für Innoks Technologie, während die parallel erwogene Finanzierung zeigen dürfte, welchen Kapitalbedarf das Unternehmen für die geplante Expansion und Produktentwicklung sieht. Innok ist auf autonome mobile Roboter für Innen-, Außen- und All-Terrain-Umgebungen spezialisiert und nennt unter anderem ZF, Volvo, Siemens und BASF als Kunden.

Die Yggdrasil SPAC 1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 8,80EUR auf Düsseldorf (18. November 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.