Nach der Einziehung hält Westwing noch 317.412 eigene Aktien. Das entspricht 1,72 Prozent des herabgesetzten Grundkapitals. Die Zahl der Stimmrechte beträgt nun 18,5 Millionen. Die zuvor gemeldete Quote eigener Aktien lag bei 5,03 Prozent. Durch die Einziehung sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien; bei unverändertem Unternehmenswert erhöht sich damit rechnerisch der Anteil jeder verbleibenden Aktie am Unternehmen.

Die Westwing Group treibt ihre Aktienrückkäufe voran und verändert zugleich ihre Kapitalstruktur. Der Münchner Onlinehändler hat 1,15 Millionen eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital dadurch um denselben Betrag auf 18,5 Millionen Euro gesenkt. Der Beschluss erfolgte am 18. November mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage einer Ermächtigung der Hauptversammlung.

Parallel plant Westwing ein öffentliches Rückkaufangebot. Aktionäre sollen bis zu eine Million Aktien zu jeweils 14,80 Euro andienen können. Das maximale Volumen beläuft sich somit auf 14,8 Millionen Euro. Die Annahmefrist soll voraussichtlich am 24. November beginnen und am 11. Dezember enden. Die vollständigen Angebotsbedingungen will das Unternehmen zum Start der Frist veröffentlichen. Ob das Angebot vollständig angenommen wird, ist offen.

Den Börsenrückkauf, der am 12. Oktober gestartet war, setzt Westwing vorübergehend aus. Die Pause gilt vom 18. November bis einschließlich 22. Dezember. Ab dem 23. Dezember soll das Programm wie geplant fortgesetzt werden; es läuft bis zum 31. März 2027. Ursprünglich hatte Westwing angekündigt, über die Börse bis zu 640.000 Aktien für maximal zehn Millionen Euro zu erwerben.

Bis zum 13. November waren im laufenden Programm 131.901 Aktien zurückgekauft worden. Allein in der Woche vom 9. bis 13. November erwarb Westwing 28.300 Stück über Xetra. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag bei 13,6729 Euro. Der Angebotspreis von 14,80 Euro liegt rund acht Prozent darüber. Die Rückkäufe werden im Auftrag des Unternehmens durch ein Kreditinstitut abgewickelt.

Für das Angebot kann Westwing eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni nutzen. Sie erlaubt den Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals bis zum 8. Juni 2031. Die zurückgekauften Titel können für alle nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke verwendet werden.

Die Kapitalherabsetzung könnte rechnerisch den Anteil des Großaktionärs Rocket Internet auf mehr als 30 Prozent erhöhen. Nach Angaben Westwings müssen Rocket Internet und die verbundenen Gesellschaften Zerena, Rocata und Global Founders deshalb jedoch kein Pflichtangebot abgeben. Die BaFin hatte sie unter Auflagen von dieser Verpflichtung befreit.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.