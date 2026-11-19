Zum 9. November meldete der US-Finanzkonzern insgesamt 5,01 Prozent der Stimmrechte beziehungsweise stimmrechtsrelevanten Instrumente. Damit lag die Position leicht über der gesetzlichen Meldeschwelle. Am folgenden Tag waren es noch 4,96 Prozent. Die Veränderung beruhte laut der zweiten Mitteilung teilweise auf dem Verkauf von Finanzinstrumenten sowie von Kundenpapieren, an denen Morgan Stanley & Co. LLC ein Nutzungsrecht zustand.

Morgan Stanley hat seine meldepflichtige Gesamtposition an der NORMA Group innerhalb eines Tages knapp unter die Marke von fünf Prozent gesenkt. Das geht aus zwei Stimmrechtsmitteilungen hervor, die der Verbindungstechnik-Hersteller am 16. und 17. November 2026 veröffentlichte. Die Schwellenberührungen datieren auf den 9. beziehungsweise 10. November.

Der Anteil an unmittelbar beziehungsweise zugerechnet gehaltenen Stimmrechten sank von 0,27 auf 0,25 Prozent. Das entspricht zuletzt 57.308 Stimmen. Direkte Aktien hielt Morgan Stanley nach den Angaben nicht; die gemeldeten Stimmrechte wurden dem Unternehmen zugerechnet. Die Gesamtzahl der NORMA-Stimmrechte beträgt 22.556.287.

Der größere Teil der Position entfällt auf Finanzinstrumente. Zum 10. November summierten sie sich auf 4,70 Prozent. Dazu gehörten Rückrufrechte aus Wertpapierleiheverträgen über 213.407 Stimmrechte, entsprechend 0,95 Prozent. Solche Rechte können jederzeit ausgeübt werden. Hinzu kam ein Equity Swap über 847.327 Stimmrechte beziehungsweise 3,76 Prozent. Der Swap läuft laut Mitteilung vom 25. November 2026 bis zum 13. Oktober 2027 und ist bar abzuwickeln.

Die Zahlen zeigen, dass die gemeldete Gesamtposition nicht mit einem entsprechend großen Aktienbesitz gleichzusetzen ist. Insbesondere der Equity Swap wird bar ausgeglichen; aus der Mitteilung folgt daher nicht, dass Morgan Stanley die zugrunde liegenden Aktien hält oder daraus unmittelbar Stimmrechte ausüben kann. Die Meldung erfasst vielmehr auch bestimmte Instrumente, die nach dem Wertpapierhandelsgesetz relevant sind.

Am 9. November hatten die Instrumente noch 4,74 Prozent ausgemacht: 0,95 Prozent entfielen auf Rückrufrechte und 3,78 Prozent auf den Swap. Zusammen mit 0,27 Prozent zugerechneten Stimmrechten ergab sich die Gesamtposition von 5,01 Prozent. Am 10. November waren sowohl die zugerechneten Stimmrechte als auch die Instrumente leicht zurückgegangen.

Die Mitteilungen enthalten keine Angaben zu den Beweggründen für die Transaktionen oder zu einer strategischen Absicht gegenüber der NORMA Group. Der Rückgang unter fünf Prozent ist daher zunächst als Veränderung der meldepflichtigen Position zu lesen, nicht als Hinweis auf einen grundlegenden Kurswechsel.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.