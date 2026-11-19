Zu Wochenbeginn sorgten zeitweise niedrigere Rohölpreise für leichte Unterstützung. Die Aussicht auf ein reichliches Angebot am Ölmarkt ließ die Notierungen sinken und dämpfte damit auch die Inflationserwartungen. Eine dauerhafte Entspannung am Persischen Golf zeichnete sich jedoch nicht ab. Entsprechend verpuffte der Effekt: Am Dienstag zogen die Ölpreise wieder an, während die Anleihekurse kaum reagierten. Schon am Vortag hatten Investoren die sinkenden Energiepreise nur begrenzt eingepreist. Die geopolitische Unsicherheit blieb ein Gegengewicht zu den günstigeren Signalen vom Rohstoffmarkt.

Die deutschen Staatsanleihen haben sich in den betrachteten Handelssitzungen überwiegend richtungslos entwickelt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future bewegte sich in den vorliegenden Marktberichten zwischen 121,92 und 122,12 Punkten. An einzelnen Montagen legte er leicht zu, zuletzt um 0,10 Prozent auf 121,97 Punkte; am Dienstag blieb er bei 121,92 Punkten unverändert. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag zwischen 3,35 und 3,38 Prozent. Insgesamt signalisierten die geringen Ausschläge eine abwartende Haltung der Anleger und fehlende klare Auslöser für eine nachhaltige Richtungsentscheidung.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Rentenmarkt ebenfalls kaum. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen stärker als prognostiziert und erreichten den höchsten Stand seit Februar. Damit hellte sich die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur wirtschaftlichen Entwicklung auf. Felicitas Henze, Volkswirtin bei der Deutschen Bank, verwies auf die soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher. Diese sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. Zudem dürfte der staatliche Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen.

Auch die Daten aus der Eurozone lieferten nur begrenzte Impulse. Die Industrieproduktion war im September etwas weniger stark gestiegen als erwartet; vor der Veröffentlichung hatten Marktteilnehmer allerdings bereits einen leichten Zuwachs prognostiziert. Im Blick standen außerdem die Verbraucherpreise für Oktober. Die Inflationsrate war auf 4,0 Prozent gestiegen; erwartet wurde eine Bestätigung der ersten Schätzung. Damit blieb die Teuerung deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. An den Finanzmärkten wurde für Dezember mit einer weiteren Leitzinserhöhung gerechnet.

Für die weitere Entwicklung dürfte daher nicht allein die Konjunktur entscheidend sein. Die Dekabank verwies auf die Bedeutung unternehmensspezifischer und geopolitischer Ereignisse. Auch die wechselnden Ölpreise und die Erwartungen an die Geldpolitik können die Renditen beeinflussen. Während deutsche Bundesanleihen kaum reagierten, sanken die Renditen französischer Papiere laut Händlern. Sie führten dies auf die von Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vorgestellten Rentenpläne zurück. Insgesamt blieb der Markt vorsichtig: Weder die verbesserten deutschen Konjunkturaussichten noch die schwankenden Energiepreise reichten bislang für einen klaren Trend bei den Bundesanleihen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 122,0EUR auf L&S Exchange (19. November 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.