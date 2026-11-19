Operativ verfügt der dänische Pharmakonzern weiterhin über gewichtige Vorteile. Forschungserfahrung, klinische Daten, Patente, Zulassungen, globale Vertriebswege und industrielle Produktionskapazitäten bilden eine hohe Eintrittsbarriere. Auch der Markt für Adipositasmedikamente bietet langfristig Chancen: Analysten erwarten bis 2030 ein weltweites Volumen von 100 bis 150 Milliarden US-Dollar. Novo setzt dabei auf Tabletten. Die Wegovy-Pille erzielte im dritten Quartal 2026 bereits 5,39 Milliarden dänische Kronen Umsatz; seit dem US-Start wurden mehr als acht Millionen Verschreibungen erreicht.

Novo Nordisk war über Jahre ein Musterbeispiel für langfristiges Wachstum: Wer Anfang 2007 rund 1.000 Euro investierte und Dividenden wieder anlegte, hätte heute rechnerisch etwa 15.117 Euro. Der Erfolg beruhte auf starken Medikamenten, hohen Kapitalrenditen und einem expandierenden Markt für Diabetes- und Adipositasbehandlungen. Doch die Aktie ist kein Selbstläufer mehr. Seit ihrem Höchststand hat sie über 70 Prozent verloren. Der zunehmende Wettbewerb, Preisdruck und Zweifel am Wachstum haben die Bewertung deutlich gedrückt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zahlen zeigen zugleich, dass die Dynamik nachgelassen hat. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die bereinigten Umsätze währungsbereinigt lediglich um zwei Prozent. Für das Gesamtjahr stellt das Management ein bereinigtes Umsatz- und Gewinnwachstum zwischen minus zwei und plus zwei Prozent in Aussicht. Die operative Marge bleibt mit 43 Prozent hoch, sank aber gegenüber früheren Niveaus. Der Return on Invested Capital fiel 2025 auf 39,3 Prozent. Das ist weiterhin stark, belegt jedoch keine unveränderte Ertragskraft. Der Free Cashflow erholte sich 2025 auf 28,3 Milliarden Kronen.

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Der Bewertungsabschlag gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und Roche spiegelt diese Unsicherheit wider: Novo wird mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,4 gehandelt, deutlich niedriger als die Vergleichsunternehmen. Der Abschlag ist nachvollziehbar. Eli Lilly hat mit Foundayo eine orale Adipositastherapie auf dem US-Markt; zugleich senkt Novo ab Januar 2027 die US-Listenpreise für Wegovy und Ozempic erheblich. Das kann den Zugang erweitern, dürfte aber den Erlös je Patient belasten. Hinzu kommen Patentabläufe für Semaglutid ab 2031 beziehungsweise 2032.

Das Urteil fällt daher vorsichtig positiv aus. Eine solide Bilanz, starke Cashflows und die Forschungsbasis stützen den langfristigen Anlagefall. Für eine Erholung muss Novo jedoch seine Position bei Tabletten verteidigen, Preissenkungen verkraften und verlässliches Wachstum zurückgewinnen. Eine begrenzte Position mit mindestens fünf Jahren Anlagehorizont erscheint vertretbar; die frühere Kursentwicklung allein ist kein Kaufargument. Der ergänzende Anlegerkommentar setzt auf eine Beruhigung und steigende Kurse, bleibt aber eine persönliche Einschätzung, keine belastbare Prognose.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 36,13EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.