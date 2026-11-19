Deloitte bezeichnet Leipzig als wichtigen Standort und will mit dem Umzug ein modernes Arbeitsumfeld für die Beschäftigten schaffen. Die Flächen sollen den Austausch und die Zusammenarbeit fördern, sagte Andreas Otter, Office Managing Partner des Unternehmens. Adler-Chef Karl Reinitzhuber wertete Deloitte als Ankermieter, der für die langfristige Entwicklung des Standorts wichtig sei. Die Vermietung weiterer Gewerbeflächen läuft nach Unternehmensangaben weiter. Angeboten werden Einheiten ab etwa 150 Quadratmetern; auch größere zusammenhängende Flächen stehen zur Verfügung.

Die Adler Group hat im Leipziger OSTFORUM rund 8.000 Quadratmeter Bürofläche an Deloitte übergeben. Mit der formellen Übergabe und der Aufnahme der Nutzung erreicht das Projekt an der Prager Straße einen weiteren Entwicklungsschritt. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen ist nach Angaben des Immobilienkonzerns der größte gewerbliche Mieter des Ensembles. Finanzielle Einzelheiten des Mietvertrags nannte Adler nicht.

Das OSTFORUM besteht aus drei Gebäuden mit insgesamt rund 18.400 Quadratmetern Mietfläche. Neben Büros umfasst das Konzept Wohnungen sowie Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsflächen. Eine ALDI-Nord-Filiale mit rund 1.600 Quadratmetern hatte bereits im Oktober 2025 eröffnet. Die Außenanlagen sind inzwischen fertiggestellt. Begrünte Freiflächen, Wege und Aufenthaltsbereiche verbinden die Gebäude und sollen das Areal erschließen.

Auch die Vermietung der Wohnungen in Haus C kommt voran. Sie begann im Sommer 2026; inzwischen seien mehr als die Hälfte der 49 Neubauwohnungen vermietet, teilte Adler mit. Die ersten Bewohner zogen am 1. Juli ein. Die Wohnungen sind zwischen 41 und 107 Quadratmeter groß und mit Einbauküchen sowie Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Zudem haben Bewohner Zugang zu begrünten Dachterrassen. Adler führt die bisherige Nachfrage als Bestätigung für das Angebot an. Angaben zu erzielten Mieten oder zum erwarteten Vermietungszeitraum machte das Unternehmen nicht.

Das Ensemble liegt am Ostplatz, etwa 1,4 Kilometer von der Leipziger Innenstadt entfernt. Die von Hohmuth + Trappe Architekten entworfenen Gebäude sollen eine Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erhalten. Zur Ausstattung gehören eine zweigeschossige Tiefgarage mit 183 Stellplätzen, Lademöglichkeiten für Elektroautos und Fahrradstellplätze.

Parallel steht bei Adler die nächste Finanzveröffentlichung an: Der Konzern will seine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr am 26. November vorlegen. Die Mitteilung soll auf Deutsch und Englisch auf der Unternehmenswebsite erscheinen. Damit richtet sich der Blick neben der Entwicklung des Leipziger Projekts auch auf die anstehenden Geschäftszahlen des Immobilienkonzerns.

Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,50 % und einem Kurs von 0,095EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.