Der Posten ist für die Geldpolitik der EZB von erheblicher Bedeutung. Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor. Brunnermeier, 1969 in Landshut geboren, forscht unter anderem zu internationalen Finanzmärkten, Preisblasen, Liquidität und Finanzstabilität. Auch digitales Geld gehört zu seinen Arbeitsgebieten. Zudem berät er die Bundesbank und war Mitglied wissenschaftlicher Gremien des Internationalen Währungsfonds sowie der US-Notenbank Federal Reserve.

Finanzminister Lars Klingbeil will den Ökonomen Markus Brunnermeier als neuen Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) nominieren. Der Vorschlag sei Bundeskanzler Friedrich Merz unterbreitet worden, teilte das Finanzministerium mit. Das schwarz-rote Kabinett soll am Mittwoch über die Personalie entscheiden. Brunnermeier lehrt an der US-Universität Princeton und gilt als international renommierter Finanz- und Makroökonom.

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Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer begrüßte den Kandidaten. Brunnermeier sei fachlich breit aufgestellt und habe an der Schnittstelle von Finanzmärkten und Geldpolitik gearbeitet. Krämer erwartet zudem eine stabilitätsorientierte Haltung – aus seiner Sicht ein wichtiger Aspekt angesichts gestiegener Inflationsrisiken.

Der bisherige EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane scheidet im Mai 2027 aus dem Amt. Frankreich hatte ebenfalls Anspruch auf den Posten erhoben; als mögliche Kandidatin galt Agnès Bénassy-Quéré, Vizechefin der französischen Zentralbank. Parallel stehen weitere Wechsel an: EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel soll im Januar zum IWF wechseln. Auch die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist offen. Sie will die Notenbank am 7. Februar 2027 verlassen, fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Als mögliche Nachfolger gelten der frühere niederländische Zentralbankchef Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos, Leiter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Eine Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet.

Daneben meldete die Commerzbank Fortschritte bei ihrem Aktienrückkaufprogramm. Vom 9. bis zum 13. November 2026 erwarb das Institut insgesamt 2.551.770 eigene Aktien. Die veröffentlichten Tagesdaten weisen Kaufpreise zwischen durchschnittlich 39,70 und 40,54 Euro je Aktie aus. Seit dem Start des Programms am 4. September summieren sich die Rückkäufe bis einschließlich 13. November auf 26.703.152 Aktien.

Die Transaktionen liefen über Xetra sowie die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis. Ausgeführt wurden sie von einer beauftragten Bank. Das Programm war Anfang September angekündigt worden und wird auf Grundlage der geltenden europäischen Marktmissbrauchsregeln umgesetzt. Aktienrückkäufe reduzieren die Zahl der umlaufenden Papiere und können damit Kennzahlen je Aktie beeinflussen. Zugleich signalisieren sie, dass die Bank Kapital an ihre Anteilseigner zurückführen will. Die Mitteilung enthält keine Angaben zum insgesamt vorgesehenen Volumen des Rückkaufs oder zu einem konkreten Enddatum. Die Transaktionsdaten beziehen sich auf eine Handelswoche; die kumulierte Zahl umfasst sämtliche Käufe seit Beginn des Programms. Beide Nachrichten betreffen damit unterschiedliche Themen: die Besetzung eines einflussreichen geldpolitischen Amtes in Europa und die Kapitalverwendung eines deutschen Großinstituts.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 38,09EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.