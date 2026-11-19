Zum Auftakt richten sich die Blicke auf die USA: Nvidia veröffentlicht am 17. November Quartalszahlen, außerdem berichten unter anderem Home Depot und Walt Disney. Am Folgetag stehen die Inflationsdaten aus Großbritannien und der Eurozone sowie US-Bau- und Immobilienindikatoren an. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank könnte zusätzliche Hinweise auf die geldpolitische Einschätzung der Fed geben. Parallel veröffentlicht die Europäische Zentralbank ihren Finanzstabilitätsbericht.

Die Wirtschaftsagenda vom 17. November bis zum 2. Dezember ist dicht mit Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und politischen Terminen besetzt. Im Mittelpunkt stehen Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik in Europa und den USA, die Inflationsentwicklung sowie die Perspektiven wichtiger Branchen. Für Anleger dürften insbesondere die Einkaufsmanagerindizes, die Verbraucherpreise und die anstehenden Unternehmensausblicke Orientierung liefern.

In den folgenden Tagen liefern Walmart, Sage und weitere Unternehmen Geschäftszahlen oder präsentieren ihre Strategie. Am 23. November werden die ersten Einkaufsmanagerindizes für November aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für Industrie und Dienstleistungssektor. Einen Tag später folgt der Ifo-Geschäftsklimaindex. Auch die Geschäftsentwicklung bei BASF, Prosus, Easyjet und Deere steht im Fokus. BASF hält zudem einen zweitägigen Kapitalmarkttag.

Besonders datenreich ist der 25. November: Deutschland veröffentlicht eine zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal, die USA unter anderem neue Angaben zu Einkommen, Ausgaben, Inflation und Wirtschaftswachstum. Der PCE-Preisindex ist für die Geldpolitik der Fed besonders relevant. Am 27. November folgen deutsche Arbeitsmarktdaten sowie Indikatoren zum Wirtschafts- und Industrievertrauen der Eurozone. Zum Monatsende stehen vorläufige Inflationszahlen aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern an. Am 1. Dezember werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie die vorläufige Eurozonen-Inflation veröffentlicht. Die US-Börsen bleiben am 26. November wegen eines Feiertags geschlossen; am Folgetag wird verkürzt gehandelt.

Unternehmen nutzen die Termine auch für strategische Signale. Der Zutrittslösungsanbieter dormakaba setzt nach einer dreijährigen Transformation auf profitables Wachstum. Die Einsparungen beziffert der Konzern auf 235 Millionen Franken; die bereinigte EBITDA-Marge erreichte laut Unternehmen 16,1 Prozent. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 soll der Nettoumsatz organisch jährlich um drei bis fünf Prozent wachsen. Über den Zyklus ist zusätzlich anorganisches Wachstum in gleicher Höhe geplant. Die operative Marge nach IFRS soll auf rund 14 Prozent steigen, die Kapitalrendite auf über 35 Prozent. Als Wachstumstreiber nennt dormakaba Nordamerika, ausgewählte Branchen, Dienstleistungen und Innovationen. CEO Till Reuter verweist dabei auf Digitalisierung und höhere Sicherheitsanforderungen.

Auch Rheinmetall, MTU und Hannover Rück präsentieren ihre Perspektiven. Politisch und regulatorisch relevant sind zudem der EU-Sondergipfel zu Finanzplanung und Ukraine-Hilfe sowie der Banken- und Chemiegipfel in Deutschland.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 571,7PKT auf Ariva Indikation (19. November 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.