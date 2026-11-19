Auslöser der Korrektur sind verspätete Lieferungen von Zulieferern und verschobene Abnahmen durch Kunden. Projekte, deren Auslieferung und Abschluss noch für das vierte Quartal 2026 vorgesehen waren, verlagern sich ins kommende Geschäftsjahr. Die Verzögerungen treffen SMAG damit nicht nur beim Zeitpunkt der Leistungserbringung, sondern auch bei der Ergebnisentwicklung. Zusätzlich belasten höhere Anlaufkosten für den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Diversifizierung der Lieferantenbasis das laufende Jahr.

Die SMAG Mobile Antenna Masts AG senkt ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich. Der Spezialhersteller aus Salzgitter rechnet 2026 nun mit einer Gesamtleistung von 47 bis 52 Millionen Euro. Bislang hatte der Vorstand 55 bis 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch die Profitabilität fällt voraussichtlich wesentlich geringer aus: Die bereinigte EBIT-Marge soll 8 bis 10 Prozent erreichen, nach zuvor prognostizierten 19 bis 21 Prozent.

Die zeitliche Verschiebung wirkt sich laut Unternehmen besonders auf die Gesamtleistung aus, weil SMAG Umsätze erst mit der Kundenabnahme realisiert. Bei den langfristigen Verteidigungsprogrammen folgen auf die Produktion mehrstufige Prüf- und Abnahmeprozesse, deren Ablauf teilweise von externen Faktoren abhängt. Vor der Abnahme werden Produkte demnach üblicherweise nur mit ihren Herstellungskosten als Vorräte erfasst, nicht mit dem späteren Verkaufswert. Verzögerte Abnahmen können deshalb die ausgewiesene Gesamtleistung mindern, obwohl die betreffenden Produkte bereits gefertigt sind.

Der Vorstand setzt auf zusätzliche Lieferanten und strukturell höhere Kapazitäten, um Engpässe zu reduzieren und die verschobenen Projekte aufzuholen. Diese Maßnahmen sollen sich ab 2027 positiv auswirken, verursachen zunächst jedoch Kosten. Vorstandschef Ulrich Feindt betont, die verzögerten Auslieferungen zeitnah und verlässlich sicherstellen zu wollen. Der Kapazitätsausbau sei Teil der Wachstumsstrategie.

Für das kommende Jahr bleibt das Unternehmen trotz des Rückschlags optimistisch. Der Bestand an Festaufträgen stieg bis zum 30. Oktober 2026 auf 247 Millionen Euro, ein Plus von 76 Prozent gegenüber den 140 Millionen Euro zum Jahresende 2025. SMAG erwartet 2027 daher ein sehr starkes Wachstum der Gesamtleistung und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Als Rückenwind nennt das Management die anhaltend hohe Nachfrage im Verteidigungsbereich sowie steigende staatliche Verteidigungsausgaben. Diese strukturellen Faktoren sollen die Geschäftsentwicklung nach Einschätzung des Vorstands auch über 2027 hinaus stützen.

SMAG entwickelt und produziert mobile Antennenmastsysteme für militärische Anwendungen und erzielt nahezu den gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und beliefert nach eigenen Angaben mehr als 50 Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Behörden weltweit. Die starke Auftragslage verspricht Visibilität, garantiert aber nicht, dass Liefer- und Abnahmeprozesse künftig planmäßig verlaufen. 2026 zeigt, wie stark solche Verzögerungen die Jahreszahlen beeinflussen können.

Die SMAG Mobile Antenna Masts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17,30EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.