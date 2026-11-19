Mit dem Projekt will der Spezialchemiekonzern seine Position im nordamerikanischen Verteidigungsmarkt stärken. Nitroguanidin wird für sicherheitsrelevante Anwendungen benötigt. Nach Angaben von Alzchem hat das US-Verteidigungsministerium zugesagt, die Kosten der Produktionsanlage zu übernehmen. Die Parteien wollen die bestehende vertragliche Grundlage im weiteren Projektverlauf abschließend ausgestalten. Die Mitteilung nennt keine Details zu einem endgültigen Vertragsschluss.

Die Alzchem Group treibt den geplanten Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA voran. Der Aufsichtsrat hat die nächsten Umsetzungsschritte genehmigt. Dazu zählt die Bestellung ausgewählter Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten. Die Anlage soll am Standort Bushy Park in South Carolina entstehen und 2029 den Betrieb aufnehmen.

Die Analysten von Sphene Capital beziffern das Investitionsvolumen auf rund 150 Millionen US-Dollar. In gleicher Höhe sei ein nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss des US-Verteidigungsministeriums zugesagt; weitere Unterstützung könne vom Bundesstaat oder der lokalen Verwaltung kommen. Die Zuschüsse sollen es Alzchem ermöglichen, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, ohne die eigene Liquidität im Umfang der Investition zu belasten. Wie hoch die endgültigen Projektkosten ausfallen, bleibt offen.

Der Analyst sieht in der Aufsichtsratsfreigabe ein Signal, dass das Management die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Vorhabens als ausreichend belastbar einschätzt. Zuvor hatten unerwartet hohe Investitionskosten laut Sphene Capital eine Überarbeitung der Planung erforderlich gemacht und damit Unsicherheit ausgelöst. Das Analysehaus bestätigte sein Kursziel von 198,40 Euro und die Empfehlung „Kaufen“. Die Einschätzung bezieht sich auf einen Anlagehorizont von 24 Monaten und ist keine Anlageberatung.

Die für die US-Produktion benötigten Vorprodukte sollen aus Deutschland kommen. Alzchem verbindet damit den Aufbau regionaler Lieferketten in den USA mit einer Stärkung der Wertschöpfung an deutschen Standorten. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1.700 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von 562,1 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 116,5 Millionen Euro.

Parallel läuft das Aktienrückkaufprogramm 2026/2027. In der Woche vom 9. bis 13. November kaufte Alzchem 21.708 eigene Aktien über Xetra zurück. Der gewichtete Durchschnittskurs lag bei 141,45 Euro; das Volumen betrug ohne Nebenkosten rund 3,07 Millionen Euro. Seit Beginn des Programms am 2. November summierten sich die Rückkäufe auf 35.026 Aktien. Angaben zum Gesamtumfang oder zur Laufzeit des Programms enthält die Zwischenmeldung nicht. Die Rückkäufe erfolgen unabhängig von den Investitionsschritten für die US-Anlage. Alzchem betont, dass die geplante Inbetriebnahme 2029 unverändert gilt.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 151EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.