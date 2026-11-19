An der Börse überwog dennoch die Zuversicht. Nach anfänglichen Verlusten von bis zu drei Prozent drehte die RTL-Aktie ins Plus und legte zeitweise gut zwei Prozent auf 32,45 Euro zu. Anleger verwiesen auf das wachsende Streaminggeschäft und die zuletzt bessere Entwicklung der Produktionstochter Fremantle. Nach einem Rückgang von rund zehn Prozent binnen knapp zwei Wochen verteidigte das Papier seine 50-Tage-Linie. Barclays senkte das Kursziel nach dem Quartalsbericht von 37 auf 34 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Equal Weight“. Analyst Julien Roch verwies auf das anhaltend schwache Werbegeschäft und reduzierte seine Ergebnisschätzung.

RTL Group hat seine Jahresprognose wegen schwacher TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich gesenkt. Die Nachfrage nach klassischen Werbespots dürfte im vierten Quartal geringer ausfallen als bisher erwartet, teilte der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Medienanbieter mit. Der Umsatz soll nun rund 7,1 Milliarden Euro erreichen – das untere Ende der bisherigen Spanne. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) rechnet RTL mit etwa 700 Millionen Euro statt zuvor rund 725 Millionen. Analysten hatten im Schnitt mit rund 720 Millionen Euro gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den ersten neun Monaten stieg der RTL-Umsatz um gut 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Zuwachs ist wesentlich durch die Übernahme von Sky Deutschland im Juni geprägt; organisch, also ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte, betrug das Wachstum lediglich 1,6 Prozent. Im dritten Quartal legten die Erlöse konzernweit um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu, ohne Sky um knapp fünf Prozent. Die Einnahmen aus klassischer TV-Werbung sanken im Quartal um acht Prozent und über neun Monate um 5,2 Prozent.

Der Gegenpol ist das Streaming: Die Erlöse stiegen in den ersten neun Monaten um knapp 28 Prozent auf 449 Millionen Euro. RTL+ und der französische Dienst M6+ kamen Ende September zusammen auf neun Millionen zahlende Abonnenten, fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Damit erreichte RTL sein Jahresziel bereits vorzeitig. Sky brachte zudem den Dienst Wow in den Konzern. Das Streaminggeschäft soll 2026 erstmals profitabel sein und rund 100 Millionen Euro bereinigtes Ebita erzielen.

Auch Fremantle entwickelte sich nach Unternehmensangaben stark. Die Produktionstochter profitierte unter anderem von der Serie „Kill Jackie“, die RTL an Amazon Prime Video lieferte. Konzernchef Clement Schwebig hält an jährlichen Synergien von 250 Millionen Euro binnen drei Jahren und einem mittelfristigen Ebita-Ziel von einer Milliarde Euro fest. Erste Einsparungen sollen 2026 anfallen. Die Integration von Sky hat jedoch auch Folgen für Beschäftigte: Bis Ende 2027 sollen rund 500 Stellen wegfallen, überwiegend noch in diesem Jahr.

Bertelsmann meldete für die ersten neun Monate einen Umsatzrekord von 14,7 Milliarden Euro, 8,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch betrug das Wachstum 6,4 Prozent. Dazu trugen unter anderem Penguin Random House, BMG, Arvato und das Bildungsgeschäft bei. Der Konzern hält an seinen Jahreszielen fest und setzt weiter auf Übernahmen. Für die sogenannte Boost-Strategie investierte Bertelsmann bislang rund drei Milliarden Euro in diesem Jahr.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 30,75EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.