Das Joint Venture soll Larven der Schwarzen Soldatenfliege industriell verarbeiten und die daraus gewonnenen Produkte international vermarkten. Die Larven werden von beiden Partnern geliefert und stammen aus Anlagen auf Basis der von REPLOID entwickelten ReFarmUnit-Technologie. Als Produkte sind frischer Insektenslurry, hydrolysiertes Protein sowie tiefgefrorene Proteinplatten vorgesehen. Abnehmer sollen vor allem Hersteller von Heimtier-, Aquakultur- und Nutztierfutter sein. Die neue Gesellschaft übernimmt damit nicht nur die Verarbeitung, sondern auch den Vertrieb der Endprodukte.

REPLOID Group und PreZero wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich Insektenprotein in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Die Beteiligungsverhältnisse wurden gegenüber der ursprünglichen Planung angepasst: Der Entsorgungs- und Recyclingkonzern PreZero soll 75,1 Prozent halten, der österreichische Technologieanbieter REPLOID 24,9 Prozent. Die Unternehmen teilten die neue Aufteilung am 17. November mit. Finanzielle Details zum Investitionsvolumen oder zum erwarteten Umsatz nannten sie nicht.

Die Arbeitsteilung verbindet unterschiedliche Ressourcen: PreZero bringt Zugang zu großen Mengen organischer Reststoffe, logistische Kompetenz und industrielle Reichweite ein. REPLOID steuert die Zuchttechnologie bei. PreZero hatte REPLOID bereits im Frühjahr 2026 mit der Lieferung einer ReFarmUnit für den Standort Buchen in Baden-Württemberg beauftragt. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für 2027 geplant. In den ReFarmUnits verwerten Larven organische Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie; laut REPLOID können sie innerhalb einer Woche auf etwa das 25-Fache ihres Ausgangsgewichts anwachsen. Angaben zu Kapazität oder Mengen der geplanten Verarbeitung machte die Mitteilung nicht.

Die Partner begründen das Vorhaben mit dem Wachstum alternativer Proteine aus zulässigen organischen Rest- und Nebenströmen. Für Futtermittelhersteller könne Insektenprotein eine Alternative zu Soja oder Fischmehl sein, deren Lieferketten laut REPLOID unter anderem durch Landnutzung, Transport und Fischerei belastet würden. Regional verwertete Reststoffe könnten die Abhängigkeit von Ackerflächen und Meeresressourcen verringern. REPLOID verweist zudem auf mögliche Vorteile für Tiergesundheit und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese Wirkungen sind Unternehmensargumente; Wirkungsdaten oder Abnahmeverträge für die Produkte nennt die Mitteilung nicht. Das JV soll beide Wertschöpfungsstufen – Larvenzucht und Weiterverarbeitung – enger koppeln. Die Partner wollen in ihren jeweiligen Kerngeschäften weiterhin unabhängig bleiben.

Für REPLOID bedeutet die Minderheitsbeteiligung, dass das Unternehmen seine Technologie und Larvenzucht in eine gemeinsame Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft einbringt, während PreZero die Mehrheit hält. Welche Beiträge, Finanzierungsverpflichtungen und Entscheidungsrechte konkret vereinbart wurden, blieb offen. Auch ein Zeitplan für die Gründung und den Produktionsstart des Joint Ventures wurde nicht genannt. REPLOID mit Sitz in Wels wurde 2020 gegründet und ist seit Juli 2025 im direct market plus der Wiener Börse notiert. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 200 Mitarbeiter.

Die REPLOID Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 1.410EUR auf Wien (16. November 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.