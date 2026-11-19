Zusätzlich erlaubt Brüssel für 2026 eine zeitlich begrenzte Kombination zweier Förderinstrumente: Besonders stromintensive Unternehmen können für die Hälfte des Verbrauchs, für den sie eine Strompreiskompensation beantragen, zugleich den Industriestrompreis in Anspruch nehmen. Eine solche Doppelförderung ist normalerweise ausgeschlossen. Die Kommission begründet die Ausnahme mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise im Nahen Osten, die die Energiepreise nach oben getrieben hat.

Die EU-Kommission hat Deutschland zusätzliche Spielräume für die Entlastung energieintensiver Unternehmen eingeräumt. Bis 2030 darf die sogenannte Strompreiskompensation auf 31 Branchen ausgeweitet werden. Mit der Beihilfe werden Unternehmen indirekt von Kosten des europäischen CO₂-Emissionshandels entlastet. Sie soll verhindern, dass Produktion wegen hoher Energiekosten ins Ausland verlagert wird. Die Erweiterung war für das Abrechnungsjahr 2025 bereits rückwirkend genehmigt worden.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht darin eine wichtige Entlastung für Schlüsselbranchen wie Chemie, Stahl, Glas und Batteriezellenfertigung. Sie will sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, die Kombination der Hilfen länger zu ermöglichen. Der Strompreis beeinflusse maßgeblich, wo Unternehmen künftig produzierten und investierten, sagte Reiche. Staatliche Beihilfen unterliegen in der EU strengen Vorgaben, damit Unternehmen aus finanzstarken Mitgliedstaaten keinen unverhältnismäßigen Wettbewerbsvorteil erhalten.

Parallel setzt die Kommission auf fortschrittliche Werkstoffe, um Europas industrielle Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. Bis 2035 soll die EU nach dem Willen der zuständigen Kommissarin Ekaterina Zaharieva zum führenden Innovator, Hersteller und Anwender solcher Materialien werden. Dazu sollen die Mitgliedstaaten mehr investieren, enger zusammenarbeiten und Genehmigungen beschleunigen. Auch Künstliche Intelligenz und Robotik sollen stärker zum Einsatz kommen.

Fortschrittliche Materialien finden sich unter anderem in Windkraftanlagen, Batterien, Halbleitern und medizinischen Implantaten. Die Kommission will gezielt Werkstoffe fördern, die CO₂-ärmere Zementproduktion ermöglichen, ohne PFAS auskommen oder Permanentmagnete ohne kritische Rohstoffe herstellen. Damit soll Europa zugleich klimafreundlicher werden und seine Abhängigkeit von China verringern. In der Branche arbeiten laut Kommission rund 15.000 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigten; der Jahresumsatz liegt bei 750 Milliarden Euro.

Auch die Belastung privater Haushalte bleibt Thema. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein fordert nach der geplanten Senkung der Stromsteuer weitere Entlastungen beim Tanken und Heizen. Krisenbedingte Steuermehreinnahmen sollten über eine niedrigere Energiesteuer zurückgegeben und die CO₂-Bepreisung vorübergehend ausgesetzt werden. Die beschlossene Stromsteuersenkung für alle Verbraucher begrüßte Rhein als wichtiges Signal. Ihre Finanzierung ist zunächst allerdings nur für 2027 gesichert.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 82,71EUR auf Ariva Indikation (19. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.