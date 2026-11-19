Bei SAP ist Saueressig Chief Customer Officer und leitet die Customer Value Group. In dieser Funktion verantwortet er nach Unternehmensangaben Kundenergebnisse, Unternehmenstransformation und die Einführung von KI-Innovationen. Zuvor war er bei dem Softwarekonzern unter anderem für Customer Services & Delivery und Product Engineering zuständig. Als Chief Information Officer verantwortete er außerdem die IT-Strategie und die Cloud-Transformation.

IONOS stellt die Führungsspitze neu auf: Thomas Saueressig wird zum 1. April 2027 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE. Er folgt auf Achim Weiß, der sein Amt zum 31. März niederlegt. Das Unternehmen gab die Personalie am Dienstag bekannt. Saueressig kommt von SAP, wo er seit 2019 dem Vorstand angehört.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Aufsichtsrat setzt damit auf einen Manager, dessen Erfahrung mehrere für IONOS relevante Bereiche umfasst: Kundenmanagement, Produktentwicklung und technologische Innovation. Aufsichtsratsvorsitzender Ralph Dommermuth bezeichnete Saueressig als starke Führungspersönlichkeit und erklärte, mit ihm solle die Erfolgsgeschichte von IONOS fortgesetzt werden. Konkrete strategische Ziele oder Veränderungen für die Zeit nach dem Wechsel nannte das Unternehmen in seiner Mitteilung nicht.

Weiß steht seit Jahren an der Spitze des Anbieters von Cloud- und Hosting-Dienstleistungen. Er gehört dem Vorstand der IONOS SE seit 2017 an und ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE. Dommermuth würdigte insbesondere Weiß’ Rolle beim Börsengang sowie bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. IONOS habe sich zu einem wachstumsstarken und innovativen Unternehmen mit mehr als sieben Millionen Kunden entwickelt.

Auch Weiß zog eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Gemeinsam habe das Team IONOS zu einem starken Technologieunternehmen geformt, das für die Zukunft gut aufgestellt sei, erklärte er. Zugleich dankte er Mitarbeitenden, Vorstandskollegen, Aufsichtsrat sowie Kunden, Partnern und Investoren für die Zusammenarbeit. Er zeigte sich überzeugt, dass das Unternehmen seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen werde.

Mit dem Ausscheiden aus dem Vorstand ist Weiß möglicherweise nicht vollständig aus der Unternehmensführung zurückgezogen: Der Mehrheitsgesellschafter United Internet will der Hauptversammlung im Mai 2027 vorschlagen, ihn in den Aufsichtsrat der IONOS Group SE zu wählen. Über die Wahl entscheiden die Aktionäre.

Der Wechsel wird erst in gut vier Monaten nach dem Ende von Weiß’ Amtszeit wirksam. Bis dahin bleibt die bisherige Führung bestehen. Die Mitteilung enthält keine Angaben zu weiteren Änderungen im Vorstand oder zu den Bedingungen von Saueressigs Wechsel von SAP zu IONOS. IONOS ist im MDAX und TecDAX gelistet.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 34,78EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.