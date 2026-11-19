Die Entwicklung zeigt den Zielkonflikt der laufenden Neuausrichtung: elumeo setzt stärker auf höherpreisige Produkte und profitablere Kundenbeziehungen, nimmt dafür aber geringere Absatzmengen in Kauf. Die Zahl aktiver Kunden sank um 32 Prozent auf 35.000, der Absatz um 19,8 Prozent auf 267.000 Stück. Der durchschnittliche Umsatz je Stück stieg dagegen um 9,9 Prozent auf 98 Euro. Auch der durchschnittliche Rohertrag pro Stück legte zu, und zwar um 17,3 Prozent auf 55 Euro.

Der Edelsteinschmuckhändler elumeo hat in den ersten neun Monaten 2026 seine Ergebnislage verbessert, trotz rückläufiger Umsätze. Der Erlös sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,2 Prozent auf 27,2 Millionen Euro. Zugleich gingen die Vertriebs- und Verwaltungskosten um 10,6 Prozent auf 15,9 Millionen Euro zurück. Das unbereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 2,2 Millionen auf minus 0,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg von minus 982.000 auf minus 780.000 Euro.

Im dritten Quartal verschärfte sich der Umsatzrückgang. Die Erlöse beliefen sich auf 7,7 Millionen Euro, nach 9,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal – ein Minus von 17,9 Prozent. Das EBITDA verbesserte sich dennoch auf minus 416.000 Euro. Das bereinigte EBITDA lag mit minus 386.000 Euro allerdings unter dem Vorjahreswert von minus 193.000 Euro. Das Management bezeichnete das Quartal als besonders herausfordernd und reagierte mit befristeter Kurzarbeit. Seit Oktober sei die Belegschaft wieder vollständig im Einsatz; nun steht das Weihnachtsgeschäft im Fokus.

Finanziellen Spielraum verschaffte eine im September abgeschlossene Kapitalerhöhung. Sie brachte brutto 1,785 Millionen Euro ein und erhöhte das Grundkapital um 850.000 auf 6,777 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem das Working Capital stärken, neue Sortimente und Verkaufsformate ermöglichen sowie Investitionen in internationale Plattformen, KI-gestützte Abläufe und Online-Marketing finanzieren.

Die Prognose für 2026 bestätigte elumeo: Der Umsatz soll sich gegenüber 2025 zwischen minus sieben und plus einem Prozent verändern. Die Rohertragsmarge wird bei 52 bis 55 Prozent erwartet, das bereinigte EBITDA zwischen minus einer Million und plus 400.000 Euro. Die Umstellung der Finanzberichterstattung von IFRS auf HGB sei mit der Präzisierung berücksichtigt; sie bedeute keine Verschlechterung der Geschäftserwartungen. Im Oktober wechselte die Aktie vom Prime Standard in das Scale-Segment.

Parallel setzt elumeo sein Aktienrückkaufprogramm fort. Vom 9. bis 13. November erwarb das Unternehmen 1.427 eigene Aktien, laut Mitteilung am 10. November zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 2,30 Euro. Seit dem 19. Oktober summierten sich die Rückkäufe auf 15.940 Aktien.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 2,28EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.