Die vorsichtige Haltung begründet der Analyst mit mehreren Belastungsfaktoren. Inflationäre Tendenzen könnten die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen. Hinzu komme ein Aktienüberhang bei der Siemens AG, der auf dem Papier lasten könne. Auch die geplante Trennung vom Diagnostikgeschäft sieht Berenberg offenbar als Unsicherheitsfaktor. England äußerte sich insgesamt zurückhaltend, ohne aus den jüngsten Zahlen größere Veränderungen seiner Bewertung abzuleiten.

Die Privatbank Berenberg hält an ihrer neutralen Einschätzung für Siemens Healthineers fest. Nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 bestätigte Analyst Sam England am Montag die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 40 Euro. Die Ergebnisse seien uneinheitlich ausgefallen und hätten nur vergleichsweise geringe Anpassungen der Schätzungen erforderlich gemacht. Zugleich senkte England seine Wachstumsannahmen für den Medizintechnikhersteller leicht.

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Die Einschätzung signalisiert damit weder eine deutliche Verschlechterung der Perspektiven noch einen Anlass für eine optimistischere Neubewertung. Die nur geringfügigen Anpassungen der Prognosen deuten darauf hin, dass Berenberg die Quartalsresultate zwar als gemischt, aber nicht als grundlegend richtungsweisend einordnet. Das Kursziel von 40 Euro bleibt unverändert. Angaben dazu, welche einzelnen Geschäftsfelder oder Kennzahlen die Abweichungen im Quartal verursachten, enthält die Mitteilung nicht.

Parallel zum Analystenkommentar meldete Siemens Healthineers den Fortgang seines Aktienrückkaufs. Im Zeitraum vom 9. bis zum 15. November 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 50.000 eigene Aktien. Auf jeden der fünf Handelstage entfielen 10.000 Stück. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 43,18 und 43,88 Euro. Den höchsten Tagesdurchschnitt verzeichnete das Unternehmen am 13. November mit 43,8837 Euro, den niedrigsten am 11. November mit 43,1778 Euro.

Das Rückkaufprogramm hatte am 1. Juni 2026 begonnen. Bis einschließlich 15. November summierten sich die Käufe auf 3.729.346 Aktien. Die Transaktionen werden über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über den elektronischen Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt. Die nun veröffentlichte Meldung ist die 24. Zwischenmeldung zum Programm und erfüllt die entsprechenden kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungspflichten.

Zusammengenommen ergeben die Nachrichten ein gemischtes Bild: Während das Unternehmen eigene Aktien erwirbt, bleibt Berenberg bei einer abwartenden Haltung. Die Rückkäufe belegen die laufende Umsetzung des Programms, sind für sich genommen jedoch keine Aussage über die künftige Geschäftsentwicklung oder eine Neubewertung durch die Bank. Entscheidend für die weitere Einschätzung dürften daher die operative Entwicklung, der Umgang mit Kostendruck und die Folgen der geplanten Neuordnung des Diagnostikgeschäfts sein. Berenbergs unverändertes „Hold“-Votum spiegelt diese offenen Punkte wider.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 43,75EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.