Das gesetzliche Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 80 Euro je Aktie angeboten werden. Bei vollständiger Platzierung fließen der Gesellschaft brutto 2,5 Millionen Euro zu. Den Nettoerlös will das Unternehmen für den Ankauf weiterer Objekte einsetzen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Bei einer vollständigen Durchführung steigt die Zahl der Aktien rechnerisch um 12,5 Prozent; die Beteiligungsquoten bisheriger Aktionäre würden entsprechend verwässert, sofern sie keine neuen Aktien erwerben.

Die RC Industrie Immobilien SE will bis zu 2,5 Millionen Euro frisches Kapital aufnehmen. Die außerordentliche Hauptversammlung stimmte am 18. November einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu. Das Grundkapital soll von 250.000 Euro um bis zu 31.250 Euro auf höchstens 281.250 Euro steigen. Dafür können bis zu 31.250 neue Stückaktien ausgegeben werden.

Die Kapitalmaßnahme folgt auf eine strategische Partnerschaft, die das Unternehmen zwei Tage zuvor bekanntgegeben hatte. Gemeinsam mit einem international tätigen Anbieter aus den Bereichen grüne Energie und Dienstleistungen will RC Industrie Immobilien prüfen, ob sich ausgewählte Light-Industrial-Immobilien zu Rechenzentren umnutzen lassen. Der Kooperationspartner verfüge über einschlägige Erfahrung, ein Netzwerk und Zugang zu Strom aus erneuerbaren Quellen in der erforderlichen Größenordnung, teilte die Gesellschaft mit.

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit ist ein konkretes Objekt aus der Pipeline des Immobilienunternehmens. Angaben zum Standort, zum Partner, zum Investitionsvolumen oder zum Zeitplan machte RC Industrie Immobilien nicht. Auch ist noch offen, ob und wann aus der Prüfung ein konkretes Entwicklungsprojekt wird.

Die Gesellschaft sieht mögliche Vorteile in der Lage ihrer Immobilien in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in vorhandenen leistungsfähigen Stromanschlüssen. Besonders Standorte energieintensiver Nutzer, die wirtschaftlich unter Druck stehen, könnten nach Einschätzung des Verwaltungsrats für eine Umnutzung infrage kommen. Das Unternehmen betont jedoch, dass sein Kerngeschäft der Erwerb und die Bewirtschaftung von Gewerbe-, Produktions- und Logistikimmobilien mit stabilen Cashflows bleiben soll. Umnutzungspotenziale sollen ergänzende Möglichkeiten eröffnen.

RC Industrie Immobilien ist im Freiverkehr in Düsseldorf und Stuttgart notiert und baut nach eigenen Angaben ein diversifiziertes Portfolio kleinerer und mittlerer Light-Industrial-Objekte in Deutschland auf. Die geplante Kapitalerhöhung könnte die dafür verfügbaren Mittel stärken. Ob die Privatplatzierung vollständig umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso fehlen konkrete Angaben dazu, welche Immobilien mit dem Erlös erworben werden sollen. Die Rechenzentrumspläne befinden sich nach der Mitteilung zunächst in einer Prüfungsphase.

Die DEVARIS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 2,10EUR auf Düsseldorf (18. November 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.