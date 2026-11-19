Der Konzern hatte ursprünglich geplant, sich weitreichende Rechte an Inhalten von Medienhäusern einzuräumen. Nach Darstellung der Verbände hätte Meta damit journalistische Beiträge, die außerhalb seiner Plattformen veröffentlicht werden, automatisiert auslesen und für eigene Produkte verwenden können. Betroffen wären demnach nicht nur aktuelle Nachrichtenportale, sondern auch Archive und möglicherweise kostenpflichtige Inhalte hinter Bezahlschranken. Nach erheblicher Kritik setzte Meta die geplante Einführung der Regeln auf unbestimmte Zeit aus. Endgültig zurückgenommen hat das Unternehmen sie jedoch nicht.

Im Streit um die Nutzung journalistischer Inhalte erhöhen zwei deutsche Verlegerverbände den Druck auf Meta. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) haben den Facebook-Mutterkonzern abgemahnt. Sie verlangen eine rechtsverbindliche Unterlassungserklärung: Meta soll verbindlich zusagen, auf umstrittene Änderungen seiner Nutzungsbedingungen zu verzichten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Verlegerverbände werfen Meta vor, seine Plattformreichweite zu nutzen, um kostenlos auf journalistische Arbeit zuzugreifen. Darin sehen sie einen Missbrauch digitaler Marktmacht. Zugleich fordern sie, dass Verlage, die einer Nutzung ihrer Inhalte widersprechen, auf Facebook und Instagram nicht schlechtergestellt werden. Bereits im Oktober hatten die Verbände die Europäische Kommission eingeschaltet.

Meta gilt nach dem europäischen Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) als sogenannter Gatekeeper. Der Konzern muss deshalb besondere Vorgaben erfüllen, die fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten sichern und verhindern sollen, dass große Plattformen ihre Machtposition weiter ausbauen. Die EU-Kommission begrüßte, dass Meta die neuen Bedingungen zunächst nicht wie geplant am 20. November in Kraft treten ließ. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe die Behörde mehrere Beschwerden erhalten, die sie nach ihrem üblichen Verfahren prüfe.

Unabhängig davon steht Meta wegen einer geplanten Änderung seiner Aktienstruktur vor Gericht. Das Unternehmen sagte zu, während eines laufenden Rechtsstreits vorerst keine zusätzlichen Aktien ohne Stimmrechte auszugeben. Nach dem Plan sollte jeder bestehenden Aktie ein solches Papier hinzugefügt werden. Gründer Mark Zuckerberg wollte damit Aktien verkaufen können, ohne seine Kontrolle über den Konzern zu schwächen. Er hält rund 60 Prozent der Stimmrechte.

Auslöser war eine damals diskutierte einmalige Abgabe von fünf Prozent auf Milliardenvermögen in Kalifornien. Zuckerberg hätte für eine mögliche Steuerzahlung Aktien verkaufen müssen; bei der bestehenden Struktur hätte dies seinen Stimmrechtsanteil verringern können. Die Wähler lehnten die Abgabe Anfang November ab. Mehrere Aktionäre klagten dennoch in Delaware gegen den Aktienplan. Die geplante Ausgabe Mitte Januar ist damit vorerst ausgesetzt. Bloombergs Schätzung zufolge beläuft sich Zuckerbergs Vermögen auf 219 Milliarden Dollar.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 569,2EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.