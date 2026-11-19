Der neue Gewerbefonds hielt per Ende September 19 kommerziell genutzte und eine gemischt genutzte Liegenschaft im Wert von 649,8 Millionen Franken. Die Mietzinseinnahmen nach Abzügen beliefen sich auf 13,6 Millionen Franken. Die Mietzinsausfallrate lag bei 4,3 Prozent; die Fondsbetriebsaufwandquote betrug 0,73 Prozent des Bruttoanlagewerts. Aus dem Nettoertrag und den Liquidationssteuern auf nicht realisierte Gewinne und Verluste resultierte ein Gesamterfolg von 6,9 Millionen Franken. Eine Neubewertung des Portfolios fand zum Halbjahresstichtag nicht statt.

Swiss Life Asset Managers meldet für zwei Schweizer Immobilienfonds eine positive Entwicklung. Der im April 2026 lancierte Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland erzielte im ersten Halbjahr einen Nettoertrag von 7,4 Millionen Franken. Der Fonds mit Schwerpunkt auf Geschäftsimmobilien weist damit nach seiner Übernahme und Kotierung eine robuste operative Entwicklung auf. Der etablierte Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties steigerte im Geschäftsjahr 2025/2026 seine Anlagerendite auf 6,0 Prozent, nach 5,1 Prozent im Vorjahr.

Der Nettoinventarwert des Fonds lag bei 101,38 Franken je Anteil, der Börsenkurs bei 104,20 Franken. Das entspricht einem Agio von 2,8 Prozent. Seit der Kotierung am 1. April erreichte die Börsenperformance bis Ende September 4,2 Prozent. Die Fremdfinanzierungsquote betrug 21,95 Prozent. Mit durchschnittlichen Zinskosten von 1,09 Prozent und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,38 Jahren sieht Swiss Life den Fonds solide finanziert. Im zweiten Halbjahr will das Management die Vermietung optimieren, Mietverträge frühzeitig verlängern und gezielt in die Qualität sowie nachhaltige Entwicklung des Portfolios investieren.

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties umfasst weiterhin 194 Liegenschaften mit einem Marktwert von 3,394 Milliarden Franken. Der Wohnanteil an den Erträgen beträgt 72,8 Prozent. Die Marktwerte stiegen netto um 3,6 Prozent; der Nettoinventarwert erhöhte sich auf 120,83 Franken je Anteil. Der Nettoertrag nahm von 52,3 auf 56,4 Millionen Franken zu. Zugleich sank die Mietausfallrate von 3,0 auf 2,2 Prozent, und die Instandhaltungskosten gingen auf vergleichbarer Basis um rund sechs Prozent zurück. Rund 52 Millionen Franken flossen in den Bestand; Transaktionen gab es keine.

Die Dividende bleibt bei 2,70 Franken je Anteil. Die kursbezogene Gesamtrendite von 6,6 Prozent übertraf den Schweizer Immobilienfondsindex um vier Prozentpunkte. Künftig will Swiss Life auf das GRESB-Assessment verzichten und Nachhaltigkeit stärker anhand von Dekarbonisierung sowie REIDA-Vergleichen messen. **Insgesamt verbinden die beiden Fonds laufende Erträge mit gezielten Investitionen und einer weiterhin kontrollierten Finanzierung.**

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 139CHF auf SIX Swiss (CHF) (18. November 2026, 17:31 Uhr) gehandelt.