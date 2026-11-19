Beim Passagieraufkommen entwickelten sich die Standorte unterschiedlich. Von Jänner bis September wurden an den drei Flughäfen der Gruppe insgesamt 33,1 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 0,7 Prozent. In Wien sank das Aufkommen dagegen um 4,5 Prozent auf 23,48 Millionen Reisende. Malta verzeichnete einen Zuwachs von 14,5 Prozent auf 8,75 Millionen Passagiere, Kosice legte um 32,1 Prozent auf rund 884.000 Fluggäste zu. In Wien gingen die Flugbewegungen um fünf Prozent zurück; der Sitzladefaktor stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent. Das Frachtaufkommen der Gruppe wuchs um zwei Prozent auf 238.000 Tonnen.

Die Flughafen-Wien-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz schwächerer Nachfrage am Standort Wien ihr Ergebnis gesteigert. Der Umsatz blieb mit 846,6 Millionen Euro nahezu stabil und lag um 0,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBITDA erhöhte sich um 4,2 Prozent auf 392,8 Millionen Euro, das EBIT um 4,4 Prozent auf 291,1 Millionen Euro. Das Periodenergebnis vor Minderheiten wuchs um 2,9 Prozent auf 221,9 Millionen Euro. Als Gründe nennt das Unternehmen vor allem das kräftige Geschäft in Malta sowie Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen in Wien.

Die Ertragslage profitierte zudem von niedrigeren Aufwendungen: Personal- und sonstige betriebliche Kosten gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Das EBITDA der Beteiligung Malta stieg um 17,9 Prozent auf 89,6 Millionen Euro. Der operative Cashflow verbesserte sich auf 305,5 Millionen Euro, verglichen mit 268 Millionen Euro im Vorjahr. Niedrigere Steuerzahlungen und der Abbau von Forderungen wirkten positiv. Dem standen höhere Investitionen gegenüber: Im Berichtszeitraum flossen 241,7 Millionen Euro in Sachanlagen und Immobilien, nach 199,5 Millionen Euro. Größte Projekte in Wien waren die Terminal-3-Süderweiterung und der Office Park 4 NEXT.

Für das Gesamtjahr hält der Flughafen an seiner Prognose fest. Erwartet werden gruppenweit 42,5 Millionen Passagiere, davon 30,5 Millionen in Wien. Der Konzern rechnet mit rund 1,08 Milliarden Euro Umsatz, 425 Millionen Euro EBITDA und einem Periodenergebnis vor Minderheiten von etwa 220 Millionen Euro; nach Minderheiten sollen rund 190 Millionen Euro verbleiben. Die Investitionen sollen insgesamt etwa 330 Millionen Euro erreichen. Die Prognose setzt voraus, dass keine zusätzlichen geopolitischen Belastungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen eintreten.

Der Rückgang in Wien setzte sich im Oktober fort: Der Flughafen zählte dort 2,83 Millionen Passagiere, 7,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für die Gruppe ergab sich ein Minus von 3,3 Prozent auf knapp 3,96 Millionen. Malta und Kosice wuchsen im Monat um 7,3 beziehungsweise 59,6 Prozent. Kumuliert bis Ende Oktober lag die Gruppe 0,3 Prozent im Plus, Wien jedoch 4,8 Prozent im Minus. Das Management führt den Wiener Rückgang auf das reduzierte Low-Cost-Angebot und die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zurück. Es fordert bessere Wettbewerbsbedingungen, insbesondere eine Abschaffung oder Senkung der Flugabgabe. Die Terminal-Süderweiterung soll im April 2027 in Betrieb gehen.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 50,20EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.