Hinter dieser Rallye stecken die anhaltende Inflation und die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Fed. Doch der US-Dollar legt auch zu, obwohl die Renditen von US-Anleihen zuletzt von ihren Höchstständen zurückkamen. Das könnte auf eine stärkere Suche nach Sicherheit und Liquidität hindeuten.

Während Aktien und Edelmetalle fallen, steigt der US-Dollar. So erreichte der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs wichtigen Währungen vergleicht, am Mittwoch zeitweise 103,78 Punkte – der höchste Stand seit April 2025.

Die Turbulenzen bei KI-Aktien könnten der Auslöser sein. Hohe Bewertungen und Zweifel an den Erträgen gewaltiger Investitionen schrecken Anleger ab. Sie könnten nun vermehrt in den sicheren US-Dollar und zinstragende Assetklassen wie Tages- und Festgeld gehen. Bereits Anfang November wies MUFG auf eine zusätzliche Dollarnachfrage durch die Turbulenzen bei Technologieaktien hin.

Der Euro fiel am Mittwoch unter 1,10 US-Dollar. Gold sackte zeitweise auf 3.745 US-Dollar ab, den niedrigsten Stand seit rund 14 Monaten. Silber verlor 4,5 Prozent und kostete nur noch rund 45 US-Dollar. Das war der niedrigste Stand seit Oktober 2025 und knapp 63 Prozent weniger als der Rekord von 121 US-Dollar.

Ab dieser Marke wird es für die Wall Street gefährlich

Sollte der Dollarindex auf über 105 Punkte steigen, könnte dies die nächste Belastungsprobe für Aktien werden. Ab diesem Niveau sieht Tom Essaye von Sevens Report Research zunehmende Risiken für die Wall Street. Ein stärkerer US-Dollar verteuert Dollarschulden außerhalb der USA und schmälert die in US-Dollar umgerechneten Auslandsgewinne amerikanischer Konzerne.

MUFG hält das weitere Potenzial des US-Dollars angesichts bereits eingepreister Fed-Zinserhöhungen allerdings für begrenzt. Eskaliert der Iran-Konflikt erneut und der Ölpreis steigt stark an, könnte der Euro laut der Bank auf etwa 1,08 US-Dollar fallen.

So könnte sich der Druck gegenseitig verstärken. Börsenverluste könnten Anleger in den US-Dollar treiben und dessen Stärke den Druck auf Aktien und Edelmetalle weiter erhöhen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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