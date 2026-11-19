Warum die Dollar-Stärke eine Gefahr für Aktien und Gold ist
US-Dollar auf 19-Monats-Hoch
Der US-Dollar steigt auf ein 19-Monats-Hoch, während Gold und Aktien fallen. Hinter der Rallye könnten mehr als Fed-Zinssorgen stecken. Ein Analyst nennt eine Marke, ab der er wachsende Risiken für die Wall Street sieht.
Während Aktien und Edelmetalle fallen, steigt der US-Dollar. So erreichte der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs wichtigen Währungen vergleicht, am Mittwoch zeitweise 103,78 Punkte – der höchste Stand seit April 2025.
Hinter dieser Rallye stecken die anhaltende Inflation und die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Fed. Doch der US-Dollar legt auch zu, obwohl die Renditen von US-Anleihen zuletzt von ihren Höchstständen zurückkamen. Das könnte auf eine stärkere Suche nach Sicherheit und Liquidität hindeuten.
Die Turbulenzen bei KI-Aktien könnten der Auslöser sein. Hohe Bewertungen und Zweifel an den Erträgen gewaltiger Investitionen schrecken Anleger ab. Sie könnten nun vermehrt in den sicheren US-Dollar und zinstragende Assetklassen wie Tages- und Festgeld gehen. Bereits Anfang November wies MUFG auf eine zusätzliche Dollarnachfrage durch die Turbulenzen bei Technologieaktien hin.
Der Euro fiel am Mittwoch unter 1,10 US-Dollar. Gold sackte zeitweise auf 3.745 US-Dollar ab, den niedrigsten Stand seit rund 14 Monaten. Silber verlor 4,5 Prozent und kostete nur noch rund 45 US-Dollar. Das war der niedrigste Stand seit Oktober 2025 und knapp 63 Prozent weniger als der Rekord von 121 US-Dollar.
Ab dieser Marke wird es für die Wall Street gefährlich
Sollte der Dollarindex auf über 105 Punkte steigen, könnte dies die nächste Belastungsprobe für Aktien werden. Ab diesem Niveau sieht Tom Essaye von Sevens Report Research zunehmende Risiken für die Wall Street. Ein stärkerer US-Dollar verteuert Dollarschulden außerhalb der USA und schmälert die in US-Dollar umgerechneten Auslandsgewinne amerikanischer Konzerne.
MUFG hält das weitere Potenzial des US-Dollars angesichts bereits eingepreister Fed-Zinserhöhungen allerdings für begrenzt. Eskaliert der Iran-Konflikt erneut und der Ölpreis steigt stark an, könnte der Euro laut der Bank auf etwa 1,08 US-Dollar fallen.
So könnte sich der Druck gegenseitig verstärken. Börsenverluste könnten Anleger in den US-Dollar treiben und dessen Stärke den Druck auf Aktien und Edelmetalle weiter erhöhen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"