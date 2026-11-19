Wie Bloomberg unter Berufung auf die jüngste 13F-Meldung von Thiels Hedgefonds Thiel Macro berichtet, erhöhte der Milliardär seinen Bestand an Vista Energy von knapp 1,2 Millionen auf fast 1,9 Millionen American Depositary Shares (ADS). Die Beteiligung war Ende September rund 123 Millionen US-Dollar wert und damit nahezu genauso viel wie seine Position bei Amazon .

Peter Thiel baut sein Aktiendepot radikal um. Der Palantir-Mitgründer hat seine Beteiligung am argentinischen Ölproduzenten Vista Energy im dritten Quartal um rund 59 Prozent aufgestockt. Gleichzeitig trennte sich der Tech-Milliardär von fünf Energie- und Strombeteiligungen im Gesamtwert von rund 166 Millionen US-Dollar (143 Millionen Euro). Seine größte Position ist inzwischen ein Halbleiter-ETF im Wert von 161 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Thiels Ölwette kommt zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt: Argentiniens Rohölproduktion steht kurz davor, erstmals die Marke von einer Million Barrel pro Tag zu überschreiten. Vista Energy ist durch Übernahmen rasant gewachsen und steigerte seine tägliche Öl- und Gasproduktion im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um acht Prozent auf umgerechnet 169.000 Barrel Öl.

Thiel zählt zu den prominentesten internationalen Unterstützern des libertären Präsidenten Javier Milei. Anfang des Jahres kaufte der Milliardär sogar eine Villa in Buenos Aires. Vista Energy beantragt unterdessen staatliche Vergünstigungen im Rahmen von Mileis Investitionsinitiative, mit der die Erschließung des riesigen Schiefervorkommens Vaca Muerta beschleunigt werden soll.

Auch bei seinen KI-Investments hat Thiel die Strategie geändert. Wie TheStreet berichtet, löste sein Fonds sämtliche Beteiligungen an den vier regulierten US-Stromversorgern American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy und CMS Energy auf. Auch beim Kernenergieunternehmen X-Energy stieg er vollständig aus.

Stattdessen erwarb Thiel Macro 283.068 Anteile des iShares Semiconductor ETF (SOXX), der unter anderem Nvidia, AMD, Broadcom und Micron enthält. Der ETF machte zum Quartalsende 35 Prozent des gemeldeten Portfolios von rund 460 Millionen US-Dollar aus.

Die Umschichtung zeigt, wie unterschiedlich Thiel inzwischen auf den wachsenden Energie- und Rechenleistungsbedarf blickt. Während er bei regulierten Stromversorgern ausgestiegen ist, setzt er verstärkt auf Halbleiter und die argentinische Ölförderung. Für Vista Energy dürften neben der Entwicklung des Ölpreises insbesondere das Produktionstempo und Mileis Investitionspolitik entscheidend sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

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