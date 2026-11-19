Wer bereits seit drei Monaten in Secunet Security Networks investiert ist, kann sich über eine Rendite von +4,13 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

IT-Sicherheitswerte legen auf breiter Front zu: Neben Secunet Security Networks steigen auch Palo Alto Networks, Fortinet und Cisco Systems. Den stärksten Zuwachs verzeichnet Palo Alto Networks mit 8,98 %. Unternehmensnachrichten, die den Kursanstieg bei Secunet erklären, liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -17,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,45 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Secunet Security Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Thales notiert im Plus, mit +0,71 %. Fortinet notiert im Plus, mit +3,43 %. Palo Alto Networks legt um +8,98 % zu

Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,82 %, über 10 Jahre bei 17,02 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,86 % 1 Monat -19,75 % 3 Monate +4,13 % 1 Jahr +6,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.11.2026, 09:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach den Q3-Zahlen: Trotz kräftigen Umsatz- und Auftragswachstums sank das EBIT. Diskutiert wird, inwieweit Wachstumsinvestitionen den Margendruck erklären. Hohes KGV, schwaches Privatkundengeschäft und die Abhängigkeit von öffentlichen Aufträgen stehen Rekordauftragsbestand und bestätigten Jahreszielen gegenüber. Einige sehen Nachkaufchancen; andere betonen Prognoserisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Secunet Security Networks (ISIN DE0007276503) zählt zu Deutschlands führenden IT-Sicherheitsanbietern, vor allem für Behörden und kritische Infrastrukturen. Kernangebote sind die SINA-Produktfamilie für sichere Kommunikation, Cloud-Sicherheit, Biometrie und Beratung. Konkurrenten sind Rohde & Schwarz Cybersecurity, genua und Thales. Differenzierungsmerkmale: BSI-zugelassene SINA-Lösungen, Hochsicherheitskompetenz und enge Behördenbeziehungen.

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.