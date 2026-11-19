Pünktlich zum Anthropic-IPO ist nicht nur die Euphorie gegenüber Technologiewerten zurück, die Nasdaq-Futures lagen am Donnerstagvormittag knapp 2 Prozent im Plus, sondern auch die Furcht vor einer Disruption der Software-Branche. Schon seit Tagen bröckeln hier die Kurse, wie nicht nur der Branchen-ETF Expanded Tech-Software von iShares ( BlackRock ), sondern auch die Aktien von Titeln wie SAP und ServiceNow beweisen, die zuletzt zweistellig an Wert verloren haben.

Am Donnerstag findet mit Anthropic der größte Börsengang aller Zeiten statt. Nachdem die Aktie zuvor vielfach überzeichnet war, wurde der IPO-Preis am Mittwochabend mit 83 US-Dollar festgelegt, wodurch sich das Emissionsvolumen auf 81,3 Milliarden US-Dollar beläuft. Das sind mehr als die 75 Milliarden US-Dollar, die das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX zu seinem Börsenstart erlösen konnte .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAP-Aktie: Das Eis ist jetzt ganz dünn

Für die SAP-Aktie beginnt damit aus technischer Perspektive eine kritische Phase. Sie ist nicht nur an einer Abwärtstrendlinie abgeprallt, sondern auch unter die Marke von 200 Euro sowie die 50-Tage-Linie gefallen. Damit wächst die Gefahr eines neuen Abwärtstrends, wie der Blick in den Chart zeigt:

Abpraller an der Abwärtstrendlinie sorgt jetzt für Ärger

Nach einer ganz schwachen ersten Jahreshälfte konnte sich SAP Ende Juli unterstützt von starken Quartalszahlen und einem Ende des an der Wall Street beliebten Trades "Software short, KI-Hardware long" berappeln und stark erholen. Dafür waren aus technischer Perspektive überverkaufte Zustände und bullishe Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD verantwortlich.

Unterstützt durch deren Aufwärtstrends konnte die SAP-Aktie wichtige Unterstützungen, wie die 50- und 200-Tage-Linie, zurückerobern und schließlich auch den Widerstandsbereich zwischen 165 und 175 Euro knacken. Nach einer kurzen Seitwärtskonsolidierung, um überkauften Niveaus im RSI abzubauen, ging es anschließend über 200 Euro und bis zur Abwärtstrendlinie, welche das Kursgeschehen schon seit eineinhalb Jahren bestimmt.

Wichtige Unterstützungen sind bereits gerissen ...

Genau hier ist SAP in den vergangenen Tagen abgeprallt. Zeitlich korreliert der Abpraller mit neuer Schwäche in der gesamten Software-Branche – so ging es in den zurückliegenden 5 Handelstagen beispielsweise auch für Adobe (-5,2 Prozent), Salesforce (-12,3 Prozent) und ServiceNow (-10,0 Prozent) deutlich bergab.

Positionen in diesen Werten dürften einerseits verkauft worden sein, um Liquidität für den Anthropic-IPO freizusetzen, andererseits aber auch aus Furcht davor, dass das Pay-per-Seat-Geschäftsmodell durch den Aufstieg von KI-Agenten bedroht werden könnte.

Die neuerlichen Kursverluste haben nicht nur dazu geführt, dass die Abwärtstrendlinie bestätigt wurde, sondern auch dazu, dass die zurückeroberte Unterstützung bei 200 Euro wieder aufgegeben werden musste. Dadurch ist auch die 50-Tage-Linie unter Druck gesetzt worden, was am Donnerstag mit weiteren Kursverlusten quittiert wird.

... jetzt könnte es nochmal bis zu 15 Prozent bergab gehen!

Technisch lag zuletzt ein überkaufter Zustand vor, außerdem ist es gegenüber dem Verlaufshoch im August zu bearishen Divergenzen gekommen, für die Erschöpfung der Aktie lassen sich also auch technische Gründe finden.

Die dürften jetzt dazu führen, dass die SAP-Aktie bis in den Bereich um 180 Euro zurücksetzen könnte, denn der RSI zeigt inzwischen Schwäche an, während der MACD deutlich unter die Signallinie zurückgefallen ist und ein Vorzeichenwechsel näher rückt, der einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend anzeigen würde.

Indizien für ein Ende der jetzt angelaufenen Korrektur gibt es unterdessen nur wenige. Noch fehlt es an überverkauften Zuständen oder bullishen Divergenzen, daher sollten weitere Verluste eingeplant werden. Solange aber wenigstens die Unterstützung zwischen 165 Euro und der 200-Tage-Linie bei rund 167 Euro gehalten wird, dürfte der Ende Juli gestartete, mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleiben.

Fazit: Hier drängt sich noch kein Einstieg auf

Neue Schwäche in der Softbranche belastet auch die SAP-Aktie. Sie ist jüngst an ihrer Abwärtstrendlinie abgeprallt und durch wichtige Unterstützungen gefallen. Da die technischen Indikatoren inzwischen von Schwäche bestimmt werden, ist mit weiteren Verlusten bis 180 Euro oder sogar 167 Euro zu rechnen. Wer neu einsteigen will, sollte Bodenbildungen in diesen Bereichen abwarten, wer bereits investiert ist, sollte bei einem Break der 200-Tage-Linie verkaufen.

Mit Blick auf die Bewertung steht für 2026 ein KGVe von 27 und für 2027 von 23,7 zu Buche. Das liegt zwar deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 39,3, aber über dem Branchendurchschnitt von 19,0. Das gilt auch für das EV/EBIT- sowie das EV/EBITDA-Verhältnis. Wirklich attraktiv ist SAP damit auch von fundamentaler Seite her nicht mehr, was anstatt in einen neuen Abwärtstrend auch in eine längere Seitwärtskonsolidierung münden könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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