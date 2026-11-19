Das allerdings wurde rasch verkauft. Während die Geschäftszahlen dem Nasdaq 100 insgesamt zu einem Ende der mehrtägigen Verlustserie verholfen haben, blutete die Nvidia- Aktie weiter aus. Sie ging mit einem Minus von 2,9 Prozent aus dem Handel. Dadurch belaufen sich die Verluste gegenüber dem Rekordhoch bei 242,10 US-Dollar auf inzwischen 37,6 Prozent. Das entspricht technisch einem Bärenmarkt und kann in der Kürze der Zeit als Crash interpretiert werden.

Nach den am Dienstagabend von Nvidia vorgelegten Quartalszahlen sprach am Mittwoch alles für eine kräftige Kurserholung. Der Halbleiterentwickler hatte die Umsatzerwartungen um mehr als 7 Milliarden US-Dollar übertroffen und auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 lag mit einem Umsatzplus von 75 Prozent über den Schätzungen von +70 Prozent. Vorbörslich handelte die Aktie mit einem Plus von 4 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtige Unterstützung unter Druck, gehen die Verluste weiter?

Damit rückt nun eine wichtige charttechnische Unterstützung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn auf positive Nachrichten, welche die Euphorie zurückbringen könnten, dürfen sich Anlegerinnen und Anleger mit Blick auf mögliche Untersuchungen zu den Exportpraktiken und Anlegerklagen sowie die Unsicherheiten in Bezug auf die künftige Unternehmensführung aktuell nicht verlassen.

Sollte der Support bei 150 US-Dollar nachhaltig aufgegeben werden, drohen weitere Abgaben im zweistelligen Prozentbereich, wie der Blick in den Chart verrät:

Die Zeichen stehen schon seit Längerem auf Verluste

Langfristig handelt die Nvidia-Aktie in einem steilen Aufwärtstrend, der das rasante Unternehmenswachstum widerspiegelt. Mit seinen GPU-basierten KI-Beschleunigern steht Nvidia im Mittelpunkt des Booms um künstliche Intelligenz. Das hat der Aktie auch in der für Halbleiterwerte bislang schwierigen zweiten Jahreshälfte zu Kursgewinnen und damit einem neuen Allzeithoch verholfen.

Das allerdings war technisch nicht bestätigt, wie der Blick auf die Indikatoren zeigt. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln bereits seit Ende April in Abwärtstrends. Damit wurde das Allzeithoch durch die bearishe Divergenzen als Fehlsignal entlarvt. Gründe für die jüngste Trendwende gab es also auch schon, bevor KI-Sorgen und das Drama um Jensen Huang ihren Lauf genommen haben.

Halten 150 US-Dollar nicht, geht's nochmal deutlich tiefer

Durch die jüngsten Kursverluste wurden zahlreiche Verkaufssignale aktiviert. Besonders das Unterschreiten der Aufwärtstrendlinie aus dem März sowie der gleitenden Durchschnitte stellt eine technische Belastung dar. Gleichzeitig wurden wichtige Unterstützungen wie die Bereiche um 200 und 175 US-Dollar unterschritten, was mit dem Vorzeichenwechsel im MACD zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends geführt hat.

Inzwischen ist Nvidia bei rund 150 US-Dollar angelangt. Dieser Bereich stellt als früheres Ausbruchsniveau eine wichtige Unterstützung dar. Sollte auch diese gerissen werden, dürfte es weiter in Richtung 125 bis 130 US-Dollar gehen. Die Aktie könnte also noch einmal vor zweistelligen Kursverlusten stehen und auf eine Halbierung gegenüber ihren Rekordnotierungen zusteuern.

Aktie so stark überverkauft wie seit 7 Jahren nicht mehr

Das Risiko, dass dieser Fall eintritt, ist gegenwärtig hoch, denn die technischen Indikatoren sind äußerst schwach. Der MACD zeigt noch immer einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an, während der RSI auf Tagesbasis mit 21,2 Punkten tief im überverkauften Bereich angelangt ist – so schlimm stand es um die Nvidia-Aktie seit Juni 2019 nicht mehr!

Damit allerdings steigen auch die Chancen auf eine technische Gegenreaktion. Setzt eine solche ein, sollten Anlegerinnen und Anleger allerdings noch nicht darauf zählen, dass damit bereits eine Trendwende eingeleitet ist, denn noch fehlt es an typischen Trendwendemerkmalen, wie bullishen Divergenzen oder markanten Kurs- und Kerzenformationen. Damit sind auf Sicht der kommenden Wochen weitere Verluste wahrscheinlicher als Gewinne, sofern sich die Stimmung nicht doch wieder dreht (etwa durch die Ernennung einer neuen, vom Markt anerkannten Unternehmensführung).

Fazit: Grauenhafter Chart, aber hochattraktive Bewertung

Die Aktie von Nvidia steht auch nach den Blockbuster-Zahlen vom Dienstagabend unter Verkaufsdruck. Wird die Unterstützung bei 150 US-Dollar gerissen, was angesichts der schwachen technischen Indikatoren wahrscheinlich ist, könnte das Papier bis in den Bereich von 125 bis 130 US-Dollar zurücksetzen. Die kurzfristigen Aussichten sind also trist und sprechen nicht dafür, dass die Aktie bereits einen Boden gefunden hat.

Fundamental allerdings ist die Nvidia-Aktie inzwischen so attraktiv wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Das KGVe für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 15,7 und damit deutlich sowohl unter dem Branchendurchschnitt von 19,0 als auch unter dem 5-Jahres-Mittel von 41,2. Gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,32 so günstig wie bei kaum einer anderen Halbleiter-Aktie. Die vom Unternehmen für 2028 abgegebene Prognose spricht dafür, dass diese Schätzwerte nachhaltig sind. Wer die Hintergrundgeräusche ignoriert, findet also eine sehr attraktiv bewertete Wachstumsaktie vor.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 139,4EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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