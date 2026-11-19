"Ich glaube, wir erleben gerade eine Verkaufssituation wie 1929, 1873 oder 1907", sagte Hayes am Dienstag im Podcast New Era Finance, wie Stocktwits berichtet. Inzwischen sei weltweit so viel Kapital im Ausbau künstlicher Intelligenz gebunden, dass eine Kreditklemme weit über den Technologiesektor hinausreichen würde. Von Nordasien bis Südamerika seien ganze Volkswirtschaften über Rechenzentren und Exporte mit dem KI-Boom verbunden.

Ein Bitcoin-Absturz auf 10.000 US-Dollar (rund 8.600 Euro) – dieses Horrorszenario hält Arthur Hayes für möglich, sollte eine durch den KI-Boom ausgelöste Kreditklemme die Weltwirtschaft erfassen und die Notenbanken nicht eingreifen. Gemessen am aktuellen Kursniveau entspräche das einem Verlust von rund 84 Prozent. Der Mitgründer der Kryptobörse BitMEX zieht Parallelen zu den schlimmsten Börsencrashs der Geschichte.

Entscheidend sei die Reaktion der Politik und der Notenbanken. Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise hätten die US-Behörden überschuldete Kreditnehmer scheitern lassen, anstatt einzugreifen. Eine Wiederholung dieser Politik könnte Bitcoin nach Einschätzung von Hayes auf 10.000 US-Dollar abstürzen lassen.

Für wahrscheinlich hält er dieses Szenario allerdings nicht. "Ich glaube nicht, dass irgendeine Behörde sich für Sparmaßnahmen entscheiden wird", sagte Hayes. Politiker, die Ausgaben kürzten, riskierten ihre Wiederwahl. Stattdessen dürften die Notenbanken mit Zinssenkungen und neuer Geldschöpfung auf einen drohenden Zusammenbruch reagieren.

Trotz seiner düsteren Einschätzung setzt Hayes deshalb selbst auf Kryptowährungen und Gold. Kurzfristig seien digitale Vermögenswerte allerdings besonders anfällig für einen Ausverkauf. Da Bitcoin rund um die Uhr gehandelt werde, könnten Anleger schnell ihre Bestände liquidieren, wenn sie dringend Bargeld benötigten.

Einen wichtigen Test für die Risikobereitschaft der Anleger sieht Hayes im für den heutigen Donnerstag angesetzten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Ein starkes Börsendebüt könnte seiner Einschätzung nach die Kaufbereitschaft an den Finanzmärkten wiederbeleben. Allerdings hatte er bereits Anfang der Woche vor möglichen Kursproblemen infolge einer starken Verwässerung der Aktien gewarnt.

Hayes' Zuversicht für Bitcoin beruht damit weniger auf der Stärke des Kryptomarktes als auf der Erwartung einer geldpolitischen Kehrtwende. Sollten die Notenbanken angesichts anhaltender Inflationsrisiken nicht schnell genug reagieren können, könnte sich der Verkaufsdruck auf Kryptowährungen erheblich verschärfen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"