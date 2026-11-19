Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SELLAS Life Sciences Group nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +24,28 %.

Zeitweise verliert SELLAS Life Sciences Group im heutigen Handel sogar 15,60 %. Trotz des Rückschlags bleibt seit Jahresbeginn ein Kursgewinn von 400,89 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Einbruch gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SELLAS Life Sciences Group Aktie damit um +86,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SELLAS Life Sciences Group eine positive Entwicklung von +400,89 % erlebt.

Während SELLAS Life Sciences Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA Ind. 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,64 %. Damit gehört SELLAS Life Sciences Group heute zu den auffälligeren Werten.

SELLAS Life Sciences Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +86,92 % 1 Monat +57,09 % 3 Monate +24,28 % 1 Jahr +927,37 %

Stand: 19.11.2026, 09:30 Uhr

Die Aktie von SELLAS Life Sciences Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 162,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,66 %, über 10 Jahre bei -21,43 %.

Informationen zur SELLAS Life Sciences Group Aktie

SELLAS Life Sciences Group entwickelt innovative Immuntherapien gegen Krebs, insbesondere das WT1-gerichtete Galinpepimut-S. Das Unternehmen fokussiert sich auf schwer behandelbare Krebserkrankungen und konkurriert mit großen Pharmaunternehmen in der Immunonkologie. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf WT1-gerichtete Therapien, die in Kombination mit anderen Behandlungen eingesetzt werden können.

Es gibt 204 Mio. SELLAS Life Sciences Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,90 Mrd.EUR € wert.

SELLAS Life Sciences Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SELLAS Life Sciences Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SELLAS Life Sciences Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.