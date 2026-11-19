Chinas Ölindustrie gerät zunehmend unter Druck. Die amerikanische Seeblockade gegen iranische Öllieferungen entzieht zahlreichen unabhängigen Raffinerien ihre wichtigste Quelle für günstiges Rohöl. Die Folgen sind sinkende Gewinne, gedrosselte Produktion und ein verschärfter Wettbewerb um alternative Lieferungen. Für den internationalen Ölmarkt könnte die Entwicklung weitreichende Konsequenzen haben.

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Seit Juli sind durch die US-Blockade schrittweise mehr als eine Million Barrel iranisches Rohöl pro Tag vom chinesischen Markt verschwunden. Noch 2025 stammten nach Daten des Analyseunternehmens Kpler 13,6 Prozent sämtlicher chinesischer Ölimporte aus dem Iran. Besonders abhängig waren die sogenannten Teekannen-Raffinerien, die fast 30 Prozent des chinesischen Raffineriesektors ausmachen.

Das Geschäftsmodell dieser unabhängigen Unternehmen beruhte wesentlich auf Preisnachlässen. Iranisches Öl wurde zeitweise zehn bis elf US-Dollar unter dem Referenzpreis Brent gehandelt. Für Ersatzlieferungen aus dem Irak, Katar, Angola oder Brasilien werden inzwischen teilweise erhebliche Aufschläge verlangt.

Millionenverluste und schrumpfende Produktion

Die wirtschaftlichen Folgen werden immer deutlicher. Laut Reuters verlieren einige unabhängige Raffinerien inzwischen umgerechnet drei bis vier US-Dollar je verarbeitetem Barrel. In der ostchinesischen Provinz Shandong lag die Auslastung zuletzt bei lediglich 54,7 Prozent. Zwischen 2020 und 2021 waren noch 65 bis 75 Prozent üblich.

Die staatlichen Konkurrenten sind besser aufgestellt. Konzerne wie Sinopec können raffinierte Produkte exportieren und damit von höheren internationalen Verkaufspreisen profitieren. Allerdings belasten die gestiegenen Rohöl- und Frachtkosten auch ihre Raffineriemargen. Sinopec reagiert unter anderem mit einer stärkeren Konzentration auf höherwertige Produkte und zusätzlichen Exporten.

Chinas Ölimporte brechen ein

Wie stark die Versorgungskrise den Markt bereits verändert hat, zeigen die jüngsten Handelsdaten. In den ersten zehn Monaten 2026 importierte China 399,9 Millionen Tonnen Rohöl. Das entspricht einem Rückgang um 15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zwar stiegen die täglichen Einfuhren im Oktober gegenüber September um 9,4 Prozent auf 9,88 Millionen Barrel. Verglichen mit dem Vorjahresmonat lagen sie jedoch weiterhin 13,3 Prozent niedriger.

Gleichzeitig zeichnet sich eine Verschiebung der globalen Handelsströme ab. Vor allem Saudi-Arabien und der Irak gewinnen als Lieferanten an Bedeutung. Kpler zufolge haben chinesische Unternehmen seit Mitte September mindestens 80 Millionen Barrel saudisches Öl für Verladungen bis November gesichert.

Die unterschätzte Gefahr für den Ölpreis

Für Anleger entsteht daraus ein ungewöhnliches Marktbild. Einerseits dämpfen die Produktionskürzungen chinesischer Raffinerien die Rohölnachfrage. Andererseits nimmt das verfügbare Angebot durch den Wegfall iranischer Lieferungen ab.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Chinas Ölreserven werden beansprucht. Mitte Oktober bezifferte Kpler die Vorräte auf rund 1,12 Milliarden Barrel. Sollte Peking seine Lager wieder aufbauen, könnte zusätzliche Nachfrage auf einen ohnehin angespannten Markt treffen.

Die politischen Risiken bleiben hoch. Erst am Mittwoch verschärften die USA ihre Maßnahmen gegen iranische Öltransporte. Washington will insbesondere Umgehungsgeschäfte auf See stärker unterbinden. Die iranischen Rohölexporte stehen nach Angaben von Schifffahrtskreisen bereits seit Monaten nahezu still.

Fazit: Chinas Raffineriekrise ist mehr als ein regionales Industrieproblem. Kurzfristig begrenzen hohe Preise und Produktionskürzungen die Nachfrage. Mittelfristig könnte jedoch die notwendige Wiederauffüllung chinesischer Öllager für einen neuen Nachfrageschub sorgen. Für Ölproduzenten wäre das eine mögliche Unterstützung, für Raffinerien mit schwachen Margen dagegen eine zusätzliche Belastung. Entscheidend wird sein, wie lange die iranischen Lieferungen ausfallen und ob China seine Vorräte weiter abbauen muss.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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