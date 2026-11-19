Portfolio bricht ein: Chase Coleman -14,51 %
13F-Update
Das Portfolio von Chase Coleman fällt um -14,51 % gegenüber dem Vorquartal. Der Wert sinkt auf 19.641.459.385 USD. Starke Abgaben bei wichtigen Positionen belasten das Ergebnis.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Ein schwaches Quartal für Chase Coleman. Mit -14,51 % fällt das Portfolio auf 19.641.459.385 USD. Vor allem starke Verluste in Gemini Space Station Incorporation Registered (A) belasteten das Ergebnis deutlich.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist NVIDIA mit 13,95 %, gefolgt von Amazon mit 11,77 % und Meta Platforms (A) mit 8,30 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|13,95 %
|2.740.560.000 USD
|228,38 USD
|-32,97 %
|11,77 %
|2.311.877.799 USD
|249,15 USD
|+18,04 %
|8,30 %
|1.630.449.026 USD
|725,18 USD
|-14,28 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Xanadu Quantum Technologies Limited Subordinate voting shares (B) mit 0,02 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,02 %
|4.534.200 USD
|4,58 USD
|-57,02 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind NVIDIA mit 13,95 %, Cerebras Systems Registered (A) mit 4,02 % und Intel mit 3,39 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|13,95 %
|2.740.560.000 USD
|228,38 USD
|-32,97 %
|4,02 %
|789.893.545 USD
|177,65 USD
|-41,78 %
|3,39 %
|666.599.365 USD
|120,23 USD
|-50,05 %
|2,15 %
|422.843.380 USD
|1.728,53 USD
|-9,56 %
|1,43 %
|281.102.640 USD
|221,55 USD
|+13,33 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 11,77 %, Meta Platforms (A) mit 8,30 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 7,28 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|11,77 %
|2.311.877.799 USD
|249,15 USD
|+18,04 %
|8,30 %
|1.630.449.026 USD
|725,18 USD
|-14,28 %
|7,28 %
|1.429.664.790 USD
|456,19 USD
|-12,68 %
|5,87 %
|1.152.398.929 USD
|344,08 USD
|-15,75 %
|3,67 %
|720.533.795 USD
|328,51 USD
|-29,22 %
Verkaufte PositionenEs folgen 4 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|22.711.500 USD
|24,50 USD
|-70,54 %
|0,00 %
|33.010.500 USD
|37,30 USD
|-57,44 %
|0,00 %
|20.907.030 USD
|25,59 USD
|-43,35 %
|0,00 %
|108.217.240 USD
|20,48 USD
|+72,82 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.