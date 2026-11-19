Ein schwaches Quartal für Chase Coleman. Mit -14,51 % fällt das Portfolio auf 19.641.459.385 USD. Vor allem starke Verluste in Gemini Space Station Incorporation Registered (A) belasteten das Ergebnis deutlich.

13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist NVIDIA mit 13,95 %, gefolgt von Amazon mit 11,77 % und Meta Platforms (A) mit 8,30 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * NVIDIA 13,95 % 2.740.560.000 USD 228,38 USD -32,97 % Amazon 11,77 % 2.311.877.799 USD 249,15 USD +18,04 % Meta Platforms (A) 8,30 % 1.630.449.026 USD 725,18 USD -14,28 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist NVIDIA mit 13,95 %, gefolgt von Amazon mit 11,77 % und Meta Platforms (A) mit 8,30 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Xanadu Quantum Technologies Limited Subordinate voting shares (B) mit 0,02 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Xanadu Quantum Technologies Limited Subordinate voting shares (B) 0,02 % 4.534.200 USD 4,58 USD -57,02 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Xanadu Quantum Technologies Limited Subordinate voting shares (B) mit 0,02 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind NVIDIA mit 13,95 %, Cerebras Systems Registered (A) mit 4,02 % und

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * NVIDIA 13,95 % 2.740.560.000 USD 228,38 USD -32,97 % Cerebras Systems Registered (A) 4,02 % 789.893.545 USD 177,65 USD -41,78 % Intel 3,39 % 666.599.365 USD 120,23 USD -50,05 % MercadoLibre 2,15 % 422.843.380 USD 1.728,53 USD -9,56 % Danaher 1,43 % 281.102.640 USD 221,55 USD +13,33 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind NVIDIA mit 13,95 %, Cerebras Systems Registered (A) mit 4,02 % und Intel mit 3,39 %.

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Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 11,77 %, Meta Platforms (A) mit 8,30 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 7,28 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 11,77 % 2.311.877.799 USD 249,15 USD +18,04 % Meta Platforms (A) 8,30 % 1.630.449.026 USD 725,18 USD -14,28 % Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 7,28 % 1.429.664.790 USD 456,19 USD -12,68 % Alphabet 5,87 % 1.152.398.929 USD 344,08 USD -15,75 % Lam Research 3,67 % 720.533.795 USD 328,51 USD -29,22 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 11,77 %, Meta Platforms (A) mit 8,30 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 7,28 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 4 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Cipher Digital 0,00 % 22.711.500 USD 24,50 USD -70,54 % Applied Digital Corporation 0,00 % 33.010.500 USD 37,30 USD -57,44 % Core Scientific 0,00 % 20.907.030 USD 25,59 USD -43,35 % Chime Financial Regristered (A) 0,00 % 108.217.240 USD 20,48 USD +72,82 % Es folgen 4 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



