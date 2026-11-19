Ein schwaches Quartal für Chris Hohn. Mit -5,61 % fällt das Portfolio auf 48.456.685.057 USD. Vor allem starke Verluste in Alphabet belasteten das Ergebnis deutlich.

Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 30,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * GE Aerospace 30,53 % 14.792.625.484 USD 312,29 USD +15,41 % Visa (A) 22,53 % 10.917.930.511 USD 359,33 USD +26,93 % Moody's 13,38 % 6.484.531.807 USD 454,13 USD +6,19 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 30,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist MOBILITY GLOBAL mit 0,02 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * MOBILITY GLOBAL 0,02 % 10.695.615 USD 17,15 USD +37,84 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist MOBILITY GLOBAL mit 0,02 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 7,08 %, Martin Marietta Materials mit 1,78 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,40 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Alphabet Registered (C) 7,08 % 3.430.344.750 USD 340,74 USD -9,99 % Martin Marietta Materials 1,78 % 864.084.551 USD 479,81 USD +8,29 % Vulcan Materials (Holding Co) 1,40 % 679.306.442 USD 244,63 USD +25,61 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 7,08 %, Martin Marietta Materials mit 1,78 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,40 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 30,53 %, Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * GE Aerospace 30,53 % 14.792.625.484 USD 312,29 USD +15,41 % Visa (A) 22,53 % 10.917.930.511 USD 359,33 USD +26,93 % Moody's 13,38 % 6.484.531.807 USD 454,13 USD +6,19 % Canadian Pacific Kansas City 7,82 % 3.787.134.760 USD 85,1626 USD +9,64 % Alphabet 1,68 % 812.471.975 USD 344,08 USD -15,75 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 30,53 %, Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.

Verkaufte Positionen Im letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.



Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



