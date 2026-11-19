Deutlicher Rücksetzer: Chris Hohn mit -5,61 %
13F-Update
Das Portfolio von Chris Hohn fällt um -5,61 % gegenüber dem Vorquartal. Der Wert sinkt auf 48.456.685.057 USD. Starke Abgaben bei wichtigen Positionen belasten das Ergebnis.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.
Ein schwaches Quartal für Chris Hohn. Mit -5,61 % fällt das Portfolio auf 48.456.685.057 USD. Vor allem starke Verluste in Alphabet belasteten das Ergebnis deutlich.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 30,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|30,53 %
|14.792.625.484 USD
|312,29 USD
|+15,41 %
|22,53 %
|10.917.930.511 USD
|359,33 USD
|+26,93 %
|13,38 %
|6.484.531.807 USD
|454,13 USD
|+6,19 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist MOBILITY GLOBAL mit 0,02 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,02 %
|10.695.615 USD
|17,15 USD
|+37,84 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 7,08 %, Martin Marietta Materials mit 1,78 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,40 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,08 %
|3.430.344.750 USD
|340,74 USD
|-9,99 %
|1,78 %
|864.084.551 USD
|479,81 USD
|+8,29 %
|1,40 %
|679.306.442 USD
|244,63 USD
|+25,61 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 30,53 %, Visa (A) mit 22,53 % und Moody's mit 13,38 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|30,53 %
|14.792.625.484 USD
|312,29 USD
|+15,41 %
|22,53 %
|10.917.930.511 USD
|359,33 USD
|+26,93 %
|13,38 %
|6.484.531.807 USD
|454,13 USD
|+6,19 %
|7,82 %
|3.787.134.760 USD
|85,1626 USD
|+9,64 %
|1,68 %
|812.471.975 USD
|344,08 USD
|-15,75 %
Verkaufte PositionenIm letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.