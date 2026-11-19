GTA 6: Ein "Meisterwerk"! Was macht die Take-Two-Aktie?
Videospiel-Blockbuster
Kritiker feiern GTA 6 als "Meisterwerk". Die Vorbestellungen erreichen Milliardenhöhe, die Take-Two-Aktie legt nachbörslich zu, gibt dann aber wieder nach. Wir haben uns das Spiel für euch angeschaut. Erste Eindrücke.
Nach 13 Jahren Wartezeit fällt das Urteil zu GTA 6, das Anleger aufhorchen lässt. Bloomberg-Journalist Jason Schreier bezeichnet Grand Theft Auto VI als "Meisterwerk". Auch wallstreetONLINE-Redakteurin Saskia Reh ist begeistert von dem Spiel und hat erste Eindrücke aus ihrem 'GTA-Urlaub' geschickt.
Die Aktie von Rockstars Mutterkonzern Take-Two Interactive reagiert derweil mit kräftigen Gewinnen und legt auch nach Börsenschluss zunächst weiter zu, fällt dann jedoch leicht ins Minus.
99 Punkte und ein "Meisterwerk"
Unsere Redakteurin Saskia Reh hat sich das Spiel angesehen. Auch sie ist begeistert. Hier sind ein paar Impressionen als Bildergalerie:
Die Kritiker setzen hohe Maßstäbe. So erreichte GTA 6 auf Metacritic 99 von 100 Punkten, auf OpenCritic waren es 98 von 100, womit das Spiel an der Spitze beider Bewertungsportale stand. Die Fachmedien IGN und GameSpot vergaben jeweils die Höchstwertung von zehn Punkten.
Bloomberg-Journalist Schreier spielte GTA 6 für seine Rezension mehr als 45 Stunden innerhalb von drei Wochen. Besonders hebt er die detailreiche Spielwelt, die eindrucksvolle Grafik und die überraschenden Begegnungen abseits der Haupthandlung hervor. Immer wieder reagiert die Umgebung unterschiedlich auf die Entscheidungen der Spieler.
Schauplatz ist Vice City, Rockstars fiktive Version von Miami. Im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos, ein Paar, das sich mit Raubzügen durch die kriminelle Unterwelt bewegt. Schreier lobt die Spannung der Verbrechensgeschichte, hält die Liebesgeschichte jedoch für weniger stimmig. Auch manche überzogenen Handlungsmomente können ihn nicht vollständig überzeugen.
Take-Two setzt die Rallye zunächst fort
Am Mittwoch stieg die Aktie an der Nasdaq um 6,22 Prozent auf 216,61 US-Dollar. Im frühen US-Handel hatte es sogar zeitweise 8,4 Prozent gewonnen. Auch nach dem regulären Handel setzte sich der Anstieg zunächst fort, verlor zuletzt jedoch an Momentum. Im vorbörslichen Handel steht die Aktie aktuell 0,3 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit 216 US-Dollar (Stand: 11:31 Uhr MEZ).
Die Vorbestellungen liegen bei über 1,5 Milliarden US-Dollar
Für Take-Two geht es um weit mehr als gute Kritiken. So überstieg das Umsatzvolumen der Vorbestellungen nach Schätzungen von Sensor Tower bereits 1,5 Milliarden US-Dollar.
Der Aufwand hinter dem Spiel ist gewaltig. Laut der Rezension von Bloomberg stecken mehr als acht Jahre Arbeit dahinter. Das Entwicklerstudio beschäftigt inzwischen mehr als 4.700 Menschen weltweit. Medien nennen geschätzte Entwicklungskosten von einer bis zwei Milliarden US-Dollar. Entsprechend hoch sind die wirtschaftlichen Erwartungen.
GTA 6 treibt den Datenverkehr auf Rekordniveau
Das Spiel ist seit Donnerstag, dem 19. November, für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Bloomberg nennt einen Verkaufspreis von 80 US-Dollar. Vorbesteller konnten die umfangreichen Dateien bereits vor dem Start herunterladen und um Mitternacht losspielen.
Die enorme Nachfrage zeigt sich auch in der digitalen Infrastruktur. Wie dpa-AFX berichtet, registrierte der Internetknoten-Betreiber DE-CIX am Mittwoch um 20:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit einen weltweiten Spitzenwert von 33,03 Terabit pro Sekunde. In Frankfurt wurden 22,15 Terabit pro Sekunde gemessen.
Zum Vergleich: Der höchste weltweite Datendurchsatz an den DE-CIX-Standorten wurde am 9. Dezember 2025 mit 26,99 Terabit pro Sekunde erreicht. Laut dem Betreiber lag der Datenverkehr rund um den GTA-6-Start generell um ein Viertel über dem einer normalen Woche zu Jahresbeginn.
Was jetzt für die Aktie zählt
Laut Bloombergs Rezension werden weitere Erweiterungen und ein Online-Mehrspielermodus für die Zukunft erwartet. Sie könnten das Geschäft über den Verkaufsstart hinaus tragen.
Für die Aktionäre beginnt nun die nächste Bewährungsprobe. Spitzenbewertungen und milliardenschwere Vorbestellungen liefern starke Startsignale. Entscheidend wird jedoch sein, wie viele Käufer GTA 6 tatsächlich erreicht und wie sich der Erfolg in den Geschäftszahlen von Take-Two niederschlägt.
Fazit
GTA 6 überzeugt die Kritiker und verleiht der Take-Two-Aktie Rückenwind. Die milliardenschweren Vorbestellungen schüren Hoffnungen auf einen gewaltigen Verkaufserfolg. Für Anleger ist jetzt entscheidend, wie viel Umsatz und Gewinn der Spielhit dem Konzern tatsächlich bringt.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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