Die Aktie von Rockstars Mutterkonzern Take-Two Interactive reagiert derweil mit kräftigen Gewinnen und legt auch nach Börsenschluss zunächst weiter zu, fällt dann jedoch leicht ins Minus.

Nach 13 Jahren Wartezeit fällt das Urteil zu GTA 6, das Anleger aufhorchen lässt. Bloomberg-Journalist Jason Schreier bezeichnet Grand Theft Auto VI als "Meisterwerk". Auch wallstreetONLINE-Redakteurin Saskia Reh ist begeistert von dem Spiel und hat erste Eindrücke aus ihrem 'GTA-Urlaub' geschickt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

99 Punkte und ein "Meisterwerk"

Unsere Redakteurin Saskia Reh hat sich das Spiel angesehen. Auch sie ist begeistert. Hier sind ein paar Impressionen als Bildergalerie:

Saskia Reh@wallstreetONLINE Auf nach Vice City Saskia Reh@wallstreetONLINE GTA 6 Vice City Saskia Reh@wallstreetONLINE Hauptcharakter: Jason Duval Saskia Reh@wallstreetONLINE Hauptcharakter: Jason Duval von den Keys Saskia Reh@wallstreetONLINE Verfolgung mit der Polizei Saskia Reh@wallstreetONLINE Bar-Szene in Vice City Saskia Reh@wallstreetONLINE Sonnenuntergang in Vice City Previous Next

Die Kritiker setzen hohe Maßstäbe. So erreichte GTA 6 auf Metacritic 99 von 100 Punkten, auf OpenCritic waren es 98 von 100, womit das Spiel an der Spitze beider Bewertungsportale stand. Die Fachmedien IGN und GameSpot vergaben jeweils die Höchstwertung von zehn Punkten.

Bloomberg-Journalist Schreier spielte GTA 6 für seine Rezension mehr als 45 Stunden innerhalb von drei Wochen. Besonders hebt er die detailreiche Spielwelt, die eindrucksvolle Grafik und die überraschenden Begegnungen abseits der Haupthandlung hervor. Immer wieder reagiert die Umgebung unterschiedlich auf die Entscheidungen der Spieler.

Schauplatz ist Vice City, Rockstars fiktive Version von Miami. Im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos, ein Paar, das sich mit Raubzügen durch die kriminelle Unterwelt bewegt. Schreier lobt die Spannung der Verbrechensgeschichte, hält die Liebesgeschichte jedoch für weniger stimmig. Auch manche überzogenen Handlungsmomente können ihn nicht vollständig überzeugen.

Take-Two setzt die Rallye zunächst fort

Am Mittwoch stieg die Aktie an der Nasdaq um 6,22 Prozent auf 216,61 US-Dollar. Im frühen US-Handel hatte es sogar zeitweise 8,4 Prozent gewonnen. Auch nach dem regulären Handel setzte sich der Anstieg zunächst fort, verlor zuletzt jedoch an Momentum. Im vorbörslichen Handel steht die Aktie aktuell 0,3 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit 216 US-Dollar (Stand: 11:31 Uhr MEZ).

Die Vorbestellungen liegen bei über 1,5 Milliarden US-Dollar

Für Take-Two geht es um weit mehr als gute Kritiken. So überstieg das Umsatzvolumen der Vorbestellungen nach Schätzungen von Sensor Tower bereits 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der Aufwand hinter dem Spiel ist gewaltig. Laut der Rezension von Bloomberg stecken mehr als acht Jahre Arbeit dahinter. Das Entwicklerstudio beschäftigt inzwischen mehr als 4.700 Menschen weltweit. Medien nennen geschätzte Entwicklungskosten von einer bis zwei Milliarden US-Dollar. Entsprechend hoch sind die wirtschaftlichen Erwartungen.

GTA 6 treibt den Datenverkehr auf Rekordniveau

Das Spiel ist seit Donnerstag, dem 19. November, für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Bloomberg nennt einen Verkaufspreis von 80 US-Dollar. Vorbesteller konnten die umfangreichen Dateien bereits vor dem Start herunterladen und um Mitternacht losspielen.

Die enorme Nachfrage zeigt sich auch in der digitalen Infrastruktur. Wie dpa-AFX berichtet, registrierte der Internetknoten-Betreiber DE-CIX am Mittwoch um 20:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit einen weltweiten Spitzenwert von 33,03 Terabit pro Sekunde. In Frankfurt wurden 22,15 Terabit pro Sekunde gemessen.

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Zum Vergleich: Der höchste weltweite Datendurchsatz an den DE-CIX-Standorten wurde am 9. Dezember 2025 mit 26,99 Terabit pro Sekunde erreicht. Laut dem Betreiber lag der Datenverkehr rund um den GTA-6-Start generell um ein Viertel über dem einer normalen Woche zu Jahresbeginn.

Was jetzt für die Aktie zählt

Laut Bloombergs Rezension werden weitere Erweiterungen und ein Online-Mehrspielermodus für die Zukunft erwartet. Sie könnten das Geschäft über den Verkaufsstart hinaus tragen.

Für die Aktionäre beginnt nun die nächste Bewährungsprobe. Spitzenbewertungen und milliardenschwere Vorbestellungen liefern starke Startsignale. Entscheidend wird jedoch sein, wie viele Käufer GTA 6 tatsächlich erreicht und wie sich der Erfolg in den Geschäftszahlen von Take-Two niederschlägt.

Fazit

GTA 6 überzeugt die Kritiker und verleiht der Take-Two-Aktie Rückenwind. Die milliardenschweren Vorbestellungen schüren Hoffnungen auf einen gewaltigen Verkaufserfolg. Für Anleger ist jetzt entscheidend, wie viel Umsatz und Gewinn der Spielhit dem Konzern tatsächlich bringt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,20 % und einem Kurs von 338,2EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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