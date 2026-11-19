Der MDAX steht aktuell (09:59:41) bei 30.175,49 PKT und steigt um +0,91 %. Top-Werte: AIXTRON +5,90 %, SUSS MicroTec +5,03 %, SILTRONIC AG +4,77 % Flop-Werte: Lanxess -1,36 %, freenet -1,22 %, K+S -1,17 %

Der DAX steht bei 25.933,58 PKT und gewinnt bisher +0,76 %. Top-Werte: Infineon Technologies +3,78 %, Deutsche Bank +3,39 %, Hochtief +2,98 % Flop-Werte: Henkel VZ -1,53 %, Münchener Rück -1,00 %, Hannover Rueck -0,95 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:31) bei 3.996,03 PKT und steigt um +1,12 %.

Top-Werte: OHB +8,52 %, AIXTRON +5,90 %, SUSS MicroTec +5,03 %

Flop-Werte: Draegerwerk -2,57 %, freenet -1,22 %, United Internet -0,53 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.207,49 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,78 %, ASML Holding +3,41 %, Deutsche Bank +3,39 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,49 %, Sanofi -1,36 %, EssilorLuxottica -1,34 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.496,55 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: PORR +6,40 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,48 %, Raiffeisen Bank International +2,70 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,65 %, Lenzing -1,43 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.869,70 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: ABB +2,56 %, CIE Financiere Richemont +2,27 %, Logitech international +1,72 %

Flop-Werte: Novartis -1,97 %, Nestle -1,46 %

Der SE 30 steht aktuell (09:56:24) bei 3.285,49 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: SKF (B) +3,16 %, ABB +2,56 %, Volvo Registered (B) +1,74 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,22 %, Telia Company -0,64 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.715,00 PKT und gewinnt bisher +2,36 %.

Top-Werte: Allwyn +3,31 %, Viohalco +1,95 %, Public Power +1,46 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,78 %, Coca-Cola HBC -0,10 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,17 %