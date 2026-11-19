Börsenstart Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.933,58 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,78 %, Deutsche Bank +3,39 %, Hochtief +2,98 %
Flop-Werte: Henkel VZ -1,53 %, Münchener Rück -1,00 %, Hannover Rueck -0,95 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:41) bei 30.175,49 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: AIXTRON +5,90 %, SUSS MicroTec +5,03 %, SILTRONIC AG +4,77 %
Flop-Werte: Lanxess -1,36 %, freenet -1,22 %, K+S -1,17 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:31) bei 3.996,03 PKT und steigt um +1,12 %.
Top-Werte: OHB +8,52 %, AIXTRON +5,90 %, SUSS MicroTec +5,03 %
Flop-Werte: Draegerwerk -2,57 %, freenet -1,22 %, United Internet -0,53 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.207,49 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,78 %, ASML Holding +3,41 %, Deutsche Bank +3,39 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,49 %, Sanofi -1,36 %, EssilorLuxottica -1,34 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.496,55 PKT und steigt um +1,41 %.
Top-Werte: PORR +6,40 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,48 %, Raiffeisen Bank International +2,70 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,65 %, Lenzing -1,43 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.869,70 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: ABB +2,56 %, CIE Financiere Richemont +2,27 %, Logitech international +1,72 %
Flop-Werte: Novartis -1,97 %, Nestle -1,46 %
Der SE 30 steht aktuell (09:56:24) bei 3.285,49 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: SKF (B) +3,16 %, ABB +2,56 %, Volvo Registered (B) +1,74 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,22 %, Telia Company -0,64 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.715,00 PKT und gewinnt bisher +2,36 %.
Top-Werte: Allwyn +3,31 %, Viohalco +1,95 %, Public Power +1,46 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,78 %, Coca-Cola HBC -0,10 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,17 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.