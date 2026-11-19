Nabaltec wächst wieder: Q3 bestätigt Kurs – Prognose für 2026 steht
Wachstum mit Gegenwind: Nabaltec steigert den Umsatz, doch höhere Kosten drücken das Ergebnis. Dank stärkerer Dynamik im dritten Quartal hält der Konzern an seinen Jahreszielen fest.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,1 % auf 159,9 Mio. Euro; im dritten Quartal lag das Wachstum bei 5,7 %.
- Beide Segmente wuchsen: „Funktionale Füllstoffe“ erzielten in neun Monaten 116,8 Mio. Euro Umsatz (+2,7 %), „Spezialoxide“ 43,2 Mio. Euro (+4,1 %).
- Das operative Ergebnis sank: Das EBIT betrug 10,0 Mio. Euro (−28,5 %), das EBITDA 21,0 Mio. Euro (−7,0 %). Belastend wirkten vor allem Energie- und Frachtkosten sowie höhere Abschreibungen.
- Innerhalb der „Funktionalen Füllstoffe“ legten viskositätsoptimierte Hydroxide stark zu (+40,8 %); bei Böhmite ging der Neunmonatsumsatz um 4,3 % zurück.
- Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September auf 48,8 Mio. Euro, gegenüber 32,7 Mio. Euro im Vorjahr.
- Nabaltec bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatzwachstum von 4 % bis 6 % und EBIT-Marge von 5 % bis 7 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Nabaltec ist am 19.11.2026.
Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im
Plus.
0,00 %
-3,64 %
-4,07 %
-20,00 %
-17,83 %
-33,12 %
-71,88 %
-25,01 %
-39,17 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.