Nabaltec wächst wieder: Q3 bestätigt Kurs – Prognose für 2026 steht 89 0 Kommentare

Wachstum mit Gegenwind: Nabaltec steigert den Umsatz, doch höhere Kosten drücken das Ergebnis. Dank stärkerer Dynamik im dritten Quartal hält der Konzern an seinen Jahreszielen fest.

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