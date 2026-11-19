Nvidia: Aktionäre könnten Huangs Comeback gegen den Verwaltungsrat erzwingen
Musk und Ackman rechnen ab
Elon Musk hält den gestürzten Nvidia-Chef für unersetzbar. Hedgefondsmilliardär Bill Ackman erhebt derweil schwere Vorwürfe gegen den Verwaltungsrat. Nun könnte die Affäre eine völlig neue Dimension bekommen.
- Musk hält Huang für unersetzbar und erwägt Abwahl
- Ackman kritisiert schwere Versäumnisse im Rat
- Affäre belastet Nvidia, Nachfolger wird gesucht
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Nach US-Präsident Donald Trump stellen sich nun auch Elon Musk und der milliardenschwere Hedgefondsmanager Bill Ackman demonstrativ hinter den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang. Während Musk sogar eine Abwahl des Verwaltungsrats durch die Aktionäre als möglichen Weg für eine Rückkehr Huangs ins Spiel bringt, wirft Ackman dem Kontrollgremium eine Verletzung seiner treuhänderischen Pflichten vor.
"Man hat eine Siegesserie … und dann wirft man Michael Jordan aus dem Team", zitiert CNBC Musk am Mittwoch von dem DealBook-Gipfel der New York Times.
Der Tesla- und SpaceX-Chef hält Huang für unersetzbar und verteidigte ihn auch gegen Zweifel an seiner Loyalität: "Ich glaube nicht, dass er den Vereinigten Staaten gegenüber illoyal ist", sagte Musk laut Stocktwits. Zahlreiche Nvidia-Mitarbeiter hätten bessere Jobangebote aus persönlicher Loyalität zu Huang ausgeschlagen.
Für eine Rückkehr des Nvidia-Mitgründers sieht Musk zwei Möglichkeiten: Entweder ändere der Verwaltungsrat seine Meinung oder die Aktionäre würden das Kontrollgremium auf der Hauptversammlung abwählen. Letzteres komme allerdings selten vor.
Noch schärfer fiel die Kritik von Bill Ackman aus. Der Chef von Pershing Square warf den Verwaltungsratsmitgliedern in einem Beitrag auf X vor, angesichts der Berichterstattung über Huangs Affären vorschnell gehandelt zu haben.
"Es dauert, eine Verwaltungsratssitzung einzuberufen. Vielleicht war Zeit für ein einziges Zoom-Meeting", schrieb Ackman. Besonders kritisierte er, dass eine Rückkehr Huangs bereits ausgeschlossen worden sei, bevor sämtliche Fakten bekannt seien.
Ackman sprach von "einer Reihe schwerwiegender Versäumnisse bei der Unternehmensführung durch Verwaltungsratsmitglieder, die wegen Schlagzeilen in den Medien in Panik gerieten".
Unterdessen läuft die Suche nach einem Nachfolger. Laut Stocktwits soll eine von Nvidia beauftragte Personalvermittlungsagentur bereits Kontakt zu Arm-Chef René Haas aufgenommen haben.
Huang war vergangene Woche unter Druck zurückgetreten, nachdem er eine Affäre mit einer Frau offengelegt hatte, die Berichten zufolge unter Spionageverdacht steht. Hinzu kamen Berichte über Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Im Dezember soll Huang vor dem US-Kongress aussagen.
Die personelle Krise bei Nvidia entwickelt sich zunehmend zu einem Konflikt über die Unternehmensführung. Sollte Huangs Ausscheiden auch die Bindung wichtiger Mitarbeiter an den Konzern schwächen, könnte der Führungswechsel langfristig weitreichendere Folgen haben als bislang absehbar.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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