"Man hat eine Siegesserie … und dann wirft man Michael Jordan aus dem Team", zitiert CNBC Musk am Mittwoch von dem DealBook-Gipfel der New York Times.

Nach US-Präsident Donald Trump stellen sich nun auch Elon Musk und der milliardenschwere Hedgefondsmanager Bill Ackman demonstrativ hinter den ehemaligen Nvidia -Chef Jensen Huang. Während Musk sogar eine Abwahl des Verwaltungsrats durch die Aktionäre als möglichen Weg für eine Rückkehr Huangs ins Spiel bringt, wirft Ackman dem Kontrollgremium eine Verletzung seiner treuhänderischen Pflichten vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Tesla- und SpaceX-Chef hält Huang für unersetzbar und verteidigte ihn auch gegen Zweifel an seiner Loyalität: "Ich glaube nicht, dass er den Vereinigten Staaten gegenüber illoyal ist", sagte Musk laut Stocktwits. Zahlreiche Nvidia-Mitarbeiter hätten bessere Jobangebote aus persönlicher Loyalität zu Huang ausgeschlagen.

Für eine Rückkehr des Nvidia-Mitgründers sieht Musk zwei Möglichkeiten: Entweder ändere der Verwaltungsrat seine Meinung oder die Aktionäre würden das Kontrollgremium auf der Hauptversammlung abwählen. Letzteres komme allerdings selten vor.

Noch schärfer fiel die Kritik von Bill Ackman aus. Der Chef von Pershing Square warf den Verwaltungsratsmitgliedern in einem Beitrag auf X vor, angesichts der Berichterstattung über Huangs Affären vorschnell gehandelt zu haben.

"Es dauert, eine Verwaltungsratssitzung einzuberufen. Vielleicht war Zeit für ein einziges Zoom-Meeting", schrieb Ackman. Besonders kritisierte er, dass eine Rückkehr Huangs bereits ausgeschlossen worden sei, bevor sämtliche Fakten bekannt seien.

Ackman sprach von "einer Reihe schwerwiegender Versäumnisse bei der Unternehmensführung durch Verwaltungsratsmitglieder, die wegen Schlagzeilen in den Medien in Panik gerieten".

Unterdessen läuft die Suche nach einem Nachfolger. Laut Stocktwits soll eine von Nvidia beauftragte Personalvermittlungsagentur bereits Kontakt zu Arm-Chef René Haas aufgenommen haben.



Huang war vergangene Woche unter Druck zurückgetreten, nachdem er eine Affäre mit einer Frau offengelegt hatte, die Berichten zufolge unter Spionageverdacht steht. Hinzu kamen Berichte über Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Im Dezember soll Huang vor dem US-Kongress aussagen.

Die personelle Krise bei Nvidia entwickelt sich zunehmend zu einem Konflikt über die Unternehmensführung. Sollte Huangs Ausscheiden auch die Bindung wichtiger Mitarbeiter an den Konzern schwächen, könnte der Führungswechsel langfristig weitreichendere Folgen haben als bislang absehbar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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