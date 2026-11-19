adesso startet neues Finanzportal mit Wertpapierinfos für DZ BANK
Digitaloffensive bei der DZ BANK: adesso, stock3 und SIX entwickeln ein neues Finanzportal und moderne Beratungstechnologie – mit KI-Unterstützung und Datenhaltung in Deutschland.
Foto: adesso SE
- adesso hat gemeinsam mit stock3 und SIX einen Großauftrag der DZ BANK erhalten und übernimmt als Generalunternehmer die Gesamtsteuerung.
- Die Partnerschaft läuft über 14 Jahre: Geplant sind dreieinhalb Jahre Projektumsetzung und anschließend zehn Jahre Betrieb.
- Entwickelt werden ein neues Finanzportal für Privatkundinnen und -kunden sowie ein Marktdateninformationssystem für Wertpapierberaterinnen und -berater.
- Das Beratungssystem basiert auf stock3-Technologie und bietet neue Funktionen, eine verbesserte Bedienung sowie KI-Unterstützung; die Beratung bleibt in menschlicher Verantwortung.
- Beide Lösungen werden auf einer von adesso konzipierten und betriebenen cloud-nativen Plattform laufen. Die Cloud-Rechenzentren stehen in Deutschland, damit die Daten lokal bleiben.
- Das Finanzportal soll 2027 starten; die vollständige Migration aller Systeme und Schnittstellen ist bis Ende 2029 geplant.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 2026, bei adesso ist am 23.11.2026.
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