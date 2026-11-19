STO: Umsatz wächst in 9 Monaten um 4,2 % trotz schwieriger Lage
Mehr Umsatz, aber steigender Kostendruck: Der Konzern wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter. Trotz solider Finanzlage bleibt der Ausblick von hoher Unsicherheit geprägt.
Foto: Patrick Seeger - dpa
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2 % auf 1.269,1 Mio. EUR.
- In Deutschland wuchs der Umsatz um 5,9 % auf 526,3 Mio. EUR; der Auslandsumsatz legte um 2,9 % zu, entwickelte sich regional jedoch uneinheitlich.
- Das Konzernergebnis lag über dem Vorjahreswert, blieb aber deutlich unter früheren Jahren; die positive Ergebnisdynamik verlangsamte sich.
- Höhere Beschaffungs-, Energie-, Treibstoff-, Fracht- und Personalkosten erhöhen den Margendruck; die Rohertragsmarge lag etwa auf Vorjahresniveau.
- Die Belegschaft umfasste zum 30. September 5.539 Beschäftigte – 36 weniger als ein Jahr zuvor. Die Finanzlage blieb mit einer Eigenkapitalquote von 64,8 % solide.
- Die Ergebnisprognose für 2026 bleibt unverändert: EBIT von 56 bis 76 Mio. EUR. Der Umsatz dürfte leicht über der bisherigen Erwartung von 1,62 Mrd. EUR liegen; die Unsicherheit bleibt hoch.
Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 103,60EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.486,78PKT (+0,58 %).
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