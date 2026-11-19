Die in den USA gehandelten Alibaba-Papiere verloren am Donnerstag im vorbörslichen Handel zunächst über 2 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um 2,6 Prozent gefallen waren.

Alibaba hat zum 13. Mal in Folge ein dreistelliges Quartalswachstum bei den Umsätzen mit KI-Produkten erzielt und dennoch die Gewinnerwartungen der Wall Street deutlich verfehlt. Der bereinigte Gewinn je US-Hinterlegungsschein (ADS) stieg um 86 Prozent auf 1,21 US-Dollar, lag damit aber rund 27 Prozent unter den Analystenschätzungen. Gleichzeitig verzeichnete der chinesische Technologieriese einen negativen freien Cashflow von 5,14 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzernumsatz stieg im Septemberquartal um zehn Prozent auf 271,52 Milliarden Yuan und übertraf damit laut Bloomberg die Analystenerwartungen knapp. Der Nettogewinn kletterte um 213 Prozent, was teilweise auf Investitionsgewinne zurückzuführen ist. Der operative Gewinn stieg um 443 Prozent, die operative Marge verbesserte sich von zwei auf elf Prozent.

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit KI-Cloud und Rechendiensten. Hier stieg der Umsatz um 53 Prozent auf 9,09 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte EBITA-Marge der Sparte erreichte 14,5 Prozent.

Allerdings hat das Wachstum seinen Preis. Die Investitionsausgaben erhöhten sich um 60 Prozent auf 7,53 Milliarden US-Dollar. Im ersten Geschäftshalbjahr summierte sich der negative freie Cashflow bereits auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Dem standen Ende September liquide Mittel und andere liquide Anlagen von 72,78 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Konzernchef Eddie Wu hat über einen Zeitraum von drei Jahren Investitionen von mehr als 53 Milliarden US-Dollar zugesagt. Im August nahm Alibaba durch die Ausgabe neuer Aktien in Hongkong rund 10,2 Milliarden US-Dollar ein.

Gleichzeitig verschärfen die USA die Beschränkungen für den chinesischen Zugang zu leistungsfähigen KI-Chips. Alibaba treibt deshalb die Entwicklung eigener Halbleiter voran. Im ersten Quartal 2027 soll der neue KI-Chip Zhenwu V900 auf den Markt kommen. Auch die Einführung gemeinsamer KI-Dienste mit Apple in China ist für Dezember geplant.

Seit Jahresbeginn haben die in den USA gehandelten Alibaba-Papiere mehr als 40 Prozent verloren. Der Börsenwert liegt mit rund 200 Milliarden US-Dollar bei weniger als der Hälfte des Niveaus von vor etwas mehr als einem Jahr.

Alibaba verdient im Cloud-Geschäft zunehmend Geld mit KI. Die steigende Profitabilität kann den enormen Kapitalbedarf bislang jedoch nicht ausgleichen. Für eine nachhaltige Kurserholung dürfte entscheidend sein, wann sich das KI-Wachstum auch in positiven freien Cashflows niederschlägt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"