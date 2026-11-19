Sanofi meldet einen wichtigen Erfolg in den USA. Die FDA genehmigt erstmals ein Medikament gegen neurologische Symptome einer seltenen Erbkrankheit. Nun rücken neue Marktchancen für den Pharmakonzern in den Fokus.

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Der französische Pharmakonzern Sanofi hat in den USA einen bedeutenden Zulassungserfolg erzielt. Die Arzneimittelbehörde FDA genehmigte am Mittwoch das Medikament Infilbray zur Behandlung neurologischer Symptome bei Morbus Gaucher Typ 3. Es ist die erste zugelassene Therapie, die gezielt gegen die Auswirkungen dieser seltenen Erbkrankheit auf Gehirn und Nervensystem wirkt.

Das unter dem Wirkstoffnamen Venglustat entwickelte Präparat darf bei Erwachsenen und Kindern mit einem Körpergewicht von mindestens 15 Kilogramm eingesetzt werden. Anders als bisherige Enzymersatztherapien kann das Medikament die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dadurch die krankhafte Ansammlung bestimmter Fettstoffe im Gehirn reduzieren.

Phase-3-Studie überzeugt die FDA

Grundlage der Zulassung sind die Ergebnisse der Phase-3-Studie LEAP2MONO mit 43 Patienten. Über 52 Wochen zeigte Infilbray gegenüber einer herkömmlichen Enzymersatztherapie statistisch signifikante Verbesserungen bei bestimmten neurologischen Beschwerden. Dazu zählen Probleme mit Gedächtnis, Koordination und Gleichgewicht.

Die Überlegenheit bei der kombinierten Bewertung mehrerer neurologischer Endpunkte wurde mit einem p-Wert von 0,0137 nachgewiesen. Bereits im Februar hatte Sanofi positive Studienergebnisse vorgelegt.

Neue Umsatzchancen für Sanofi

Mit der Zulassung stärkt Sanofi sein Geschäft mit seltenen Erkrankungen. Der Konzern ist in diesem Bereich bereits mit den Gaucher-Medikamenten Cerezyme und Cerdelga vertreten. Infilbray erweitert das Portfolio um eine Behandlung, die erstmals gezielt neurologische Symptome adressiert.

Das wirtschaftliche Potenzial hängt allerdings von der begrenzten Zahl behandelbarer Patienten ab. Konkrete Umsatzprognosen oder einen Verkaufspreis veröffentlichte Sanofi zunächst nicht.

Zusätzliche Wachstumschancen könnten sich durch internationale Markteinführungen ergeben. Das Medikament wird bereits in der Europäischen Union, Japan und weiteren Märkten regulatorisch geprüft. Weitere Zulassungsanträge sind für 2026 und 2027 vorgesehen.

Risiken bleiben bestehen

Die FDA-Zulassung ist mit Warnhinweisen verbunden. Dazu gehören mögliche Suizidgedanken und suizidales Verhalten, Sehstörungen bei jüngeren Patienten sowie Risiken für ungeborene Kinder während der Schwangerschaft.

Auch die geringe Größe der Zulassungsstudie und noch ausstehende Langzeitdaten sind bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die offene Verlängerungsphase der Studie läuft derzeit weiter.

Fazit: Die Zulassung von Infilbray stärkt Sanofis Position bei seltenen Erkrankungen und beseitigt eine wichtige regulatorische Hürde. Für Anleger ist der Erfolg ein positives Signal für die Forschungsabteilung. Ein großer Umsatztreiber dürfte das Medikament wegen des kleinen Patientenmarktes zunächst jedoch kaum werden. Entscheidender sind weitere Zulassungen und die langfristige kommerzielle Entwicklung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 84,58EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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