Die Anzeichen für Verrat bei Nvidia unter Duldung von Teilen der Trump-Regierung mehren sich - Gier macht das IPO von Anthropic möglich, und die Fed irrt! Unterdessen wird der Nvidia-Skandal immer größer - und Handelsminister Lutnick sowie Trump selbst haben offensichtlich aus finanziellem Eigeninteresse zugelassen, dass Chips systematisch und illegal nach China geliefert wurden (Verrat). Der heutige Börsengang von Anthropic zeigt die letzten Zuckungen der KI-Gier mit geradezu absurden Bewertungen. Und die Fed will ausgerechnet jetzt, wo die KI-Blase als maßgeblicher Treiber der Inflation schon sehr stark angestochen ist, die Zinsen stark anheben und kommt damit viel zu spät, weil sie eben nicht erkennt (Irrtum), dass die steigenden Aktienmärkte die Nachfrage und damit die Inflation geschürt haben! Seltsame Welt in der wir leben..

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