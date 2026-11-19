Der wichtigste Impuls kommt aus den USA. Die Futures haben ihre Gewinne im frühen Handel ausgebaut. Der Nasdaq-100-Future steigt rund 1,9 Prozent, der S&P-500-Future etwa 1,1 Prozent und der Dow-Future rund 0,7 Prozent. Auslöser ist vor allem der bevorstehende Börsengang von Anthropic. Der Entwickler des KI-Modells Claude hat seine Aktien für 83 US-Dollar und damit oberhalb der ursprünglich erwarteten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar platziert. Das Unternehmen nimmt 81,3 Milliarden US-Dollar ein und wird inklusive Optionen mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen kräftigen Erholungsversuch gestartet. Der DAX liegt aktuell (Stand 10:00 Uhr) rund 0,7 Prozent im Plus bei 25.922 Punkten und damit nur noch knapp unter 26.000 Punkten. Am Mittwoch war der Leitindex noch um 1,2 Prozent auf 25.736 Punkte gefallen. Auch der europäische Gesamtmarkt zeigt sich freundlicher. Der STOXX Europe 600 lag zum Handelsstart rund 0,2 Prozent höher.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den deutschen Einzelwerten führen Infineon und Siemens Energy den DAX an. Infineon (+ 3,9 %) profitiert besonders von der wieder aufgehellten Stimmung im Halbleitersektor nach den starken Nvidia-Zahlen. Hinzu kommt der eigene Ausblick: Der Chipkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und will die Profitabilität deutlich steigern.

Auch Siemens Energy gewinnt kräftig. Die Aktie profitiert zum einen von der allgemeinen Erholung bei KI- und Infrastrukturwerten. Zum anderen hatte ein Bericht über die mögliche strategische Neuordnung der Sparte Transformation of Industry bereits am Mittwoch für Fantasie gesorgt. Aktuell liegt Siemens Energy 2,9 Prozent im Plus.

SAP bleibt dagegen am unteren Ende des DAX. Der Softwarekonzern leidet unter der anhaltenden Skepsis gegenüber hoch bewerteten Technologiewerten und dem Abverkauf der vergangenen Tage. Zusätzlich belastet der angekündigte Abgang von Chief Customer Officer Thomas Saueressig, der das Unternehmen Ende März 2027 verlassen will. SAP-CFO Dominik Asam nimmt heute an der Morgan-Stanley-TMT-Konferenz in Barcelona teil.

Auch Henkel gehört am Morgen zu den schwächeren DAX-Werten. Ein klarer neuer Unternehmensimpuls ist dabei nicht erkennbar. Die Aktie folgt damit vor allem der allgemeinen Rotation am deutschen Aktienmarkt.

Bei den deutschen Standardwerten stehen am Donnerstag keine neuen DAX-Quartalszahlen auf der Agenda. Dafür veröffentlicht Sto um 10 Uhr seine Zwischenmitteilung zum dritten Quartal. Der Baustoffhersteller hatte Ende August für das erste Halbjahr einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro gemeldet. Am Nachmittag veranstaltet Rational einen Kapitalmarkttag. Bei Mutares folgt am späten Nachmittag ein Investor Day.

Für einen positiven Impuls sorgt Palo Alto Networks. Der Cybersicherheitskonzern steigerte den Umsatz im ersten Geschäftsquartal um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar und hob seine Jahresprognose deutlich an. Zudem will Palo Alto das KI-Unternehmen Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu.

Anthropic wird zum Test für die KI-Rally

Der Börsengang von Anthropic dürfte heute zum wichtigsten Einzelereignis an der Wall Street werden. Die Aktien sollen unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Im vorbörslichen Handel wurden die Papiere bereits um etwa 100 US-Dollar gehandelt, was einem potenziellen Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entspricht.

Das Debüt kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Nvidia hatte am späten Dienstag starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt, doch die Aktie fiel im regulären Handel am Mittwoch trotzdem um 2,9 Prozent. Der Markt zweifelt zunehmend daran, ob die enormen Investitionen in KI-Rechenzentren dauerhaft die erwarteten Renditen bringen. Ein erfolgreicher Anthropic-Start könnte diese Skepsis zumindest kurzfristig abschwächen.

Wall Street vor freundlichem Start

Die Vorgaben für die Wall Street sind damit deutlich besser als am Vorabend. Am Mittwoch hatte der Dow Jones 1,1 Prozent verloren, der S&P 500 gab 0,2 Prozent nach, während der Nasdaq 0,4 Prozent zulegte. Nvidia konnte seine anfänglichen Gewinne trotz der starken Zahlen nicht halten.

Die Zinserwartungen bleiben aber ein Belastungsfaktor. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte, dass nahezu alle Mitglieder eine weitere Zinserhöhung im Dezember erwarten. Zwei Notenbanker hielten sogar einen Schritt um 50 Basispunkte für erwägenswert. Der Markt preist inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein.

Am Nachmittag stehen deshalb auch neue Konjunkturdaten im Fokus. Um 14:30 Uhr werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index veröffentlicht. Erwartet werden 197.000 Erstanträge und ein Philly-Fed-Index von rund 20 Punkten.

Daneben stehen heute Walmart und Alibaba mit Quartalszahlen im Mittelpunkt. Beide Unternehmen veröffentlichen ihre Ergebnisse vor dem US-Handelsstart, also gegen 13 Uhr deutscher Zeit. Walmart liefert wichtige Hinweise auf die Konsumlaune der US-Verbraucher. Alibaba ist für die Einschätzung der chinesischen Wirtschaft und des dortigen KI- und Cloud-Geschäfts relevant.

Asien bleibt trotz Anthropic schwach

Die asiatischen Börsen liefern ein deutlich gemischteres Bild. Während der Nikkei rund 0,7 Prozent zulegte und der Kospi ebenfalls im Plus lag, gerieten chinesische und taiwanische Technologiewerte unter Druck. Der Taiex brach rund 4,4 Prozent ein, der Hang Seng verlor knapp zwei Prozent. Die Skepsis gegenüber dem KI-Investmentzyklus ist damit in Asien weiterhin deutlich ausgeprägter als an den US-Terminmärkten.

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den US-Futures und Taiwan. Dort stehen gerade die Halbleiterwerte massiv unter Druck, obwohl Nvidia starke Zahlen geliefert hat. Das zeigt, wie nervös Anleger derzeit auf die hohen Bewertungen und die enormen Investitionssummen im KI-Sektor reagieren.

Ein positives Signal kommt allerdings von Lenovo. Der chinesische PC- und Serverhersteller meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 30,2 Milliarden US-Dollar, 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 166 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Der KI-bezogene Umsatz legte sogar um 79 Prozent zu und überschritt erstmals die Marke von zehn Milliarden US-Dollar. Das unterstreicht die weiterhin starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Öl bleibt unter 100 US-Dollar

Am Ölmarkt setzt sich die Entspannung zunächst fort. Brent notiert bei rund 91,70 US-Dollar je Barrel, WTI kostet etwa 82,70 US-Dollar. Die Preise stehen damit deutlich unter den Niveaus, die noch vor wenigen Wochen die Aktienmärkte belasteten.

Hinter dem Preisrückgang steht vor allem die Erwartung eines wachsenden Angebotsüberschusses. Die US-Rohöllagerbestände sind zuletzt deutlich stärker gestiegen als erwartet, während die Öllieferungen durch die Straße von Hormus wieder ungefähr das Vorkriegsniveau erreicht haben. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Neue Angriffe auf Schiffe oder Energieanlagen könnten die Risikoprämie jederzeit wieder steigen lassen.

Gold erholt sich leicht

Gold versucht sich nach dem massiven Ausverkauf vom Mittwoch zu stabilisieren. Der Spotpreis liegt bei rund 3.735 US-Dollar je Feinunze und damit etwa 0,3 Prozent höher. Zwischenzeitlich war Gold mit rund 3.693 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit September 2025 gefallen.

Die Erholung wird vor allem mit Gewinnmitnahmen und technischen Käufen erklärt. Fundamental bleibt das Umfeld schwierig: Die Aussicht auf eine weitere Fed-Zinserhöhung und der starke Dollar erhöhen die Opportunitätskosten des unverzinslichen Edelmetalls.

Euro kämpft um 1,10 Dollar

Am Devisenmarkt bleibt der Dollar stark. Der Euro bewegt sich bei etwa 1,097 US-Dollar und damit knapp unter der Marke von 1,10 Dollar. Der Dollar-Index hatte am Mittwoch ein 19-Monats-Hoch erreicht und liegt nur leicht darunter. Die hawkischen Fed-Signale sprechen weiterhin für die US-Währung.

Bitcoin stabilisiert sich über 63.000 Dollar

Bitcoin zeigt sich nach den jüngsten Verlusten ebenfalls etwas stabiler. Die Kryptowährung bewegt sich bei rund 63.700 US-Dollar. Damit liegt sie weiterhin deutlich unter den Niveaus von mehr als 70.000 Dollar, die noch vor wenigen Wochen erreicht wurden.

Damit präsentiert sich das Börsenbild am Donnerstag zunächst deutlich freundlicher. Der DAX nimmt die 26.000-Punkte-Marke wieder ins Visier, Infineon und Siemens Energy führen die Erholung an. Gleichzeitig sorgt Anthropic mit einem möglichen fulminanten Börsendebüt für neue Hoffnung im angeschlagenen KI-Sektor. Ob daraus mehr als eine kurzfristige Gegenbewegung wird, dürfte sich am Nachmittag mit dem US-Handelsstart und den neuen Konjunkturdaten zeigen.

Allerdings sind die Risiken erheblich. Anthropic erzielte zuletzt zwar eine annualisierte Umsatzrate von 81 Milliarden US-Dollar, verbuchte im dritten Quartal aber einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig hat das Unternehmen langfristige Verpflichtungen für Rechenkapazitäten von fast 900 Milliarden US-Dollar. Die Börse muss daher entscheiden, ob das enorme Wachstum die ebenfalls enormen Kosten rechtfertigt.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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