Der Kurs der OHB Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,03 %.

Der Handelsumsatz bei OHB erreicht bereits das 6,8-Fache des gesamten Vortags. Der Kursanstieg fällt in ein positives Branchenumfeld: Auch Airbus, Thales und Lockheed Martin legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -13,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,32 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +58,92 %.

Während OHB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %. Damit gehört OHB heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Airbus notiert im Plus, mit +2,14 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,46 %. Lockheed Martin legt um +0,80 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,04 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,04 % 1 Monat -4,32 % 3 Monate -27,03 % 1 Jahr +81,73 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 19.11.2026, 10:30 Uhr

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern und zählt zu Europas führenden Satellitenherstellern. Er entwickelt Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Forschung sowie Komponenten für Trägerraketen. Wichtige Konkurrenten sind Airbus Defence and Space und Thales Alenia Space. Mögliche Differenzierungsmerkmale: hohe Fertigungstiefe und langjährige Systemkompetenz in europäischen Raumfahrtprogrammen wie Galileo.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Mrd.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen OHB-Kurs und einen möglichen Rückgang unter 160 Euro. Der ESA-Auftrag über 102 Mio. Euro zur Weltraummüllbeseitigung bringt bislang kaum Kursimpulse. Diskutiert werden Risiken der Clear-Space-Kooperation sowie mögliche Milliardenaufträge durch SATCOMBw 4. Die Quartalszahlen werden unterschiedlich bewertet; positiv hervorgehoben werden die höhere Eigenkapitalquote und die Wachstumsperspektiven.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 35,46 %, über 10 Jahre bei 25,03 %.

Börsenstart Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für OHB von 358 auf 346 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satellitenhersteller sei gut positioniert für Europas Aufbau souveräner Raumfahrtkapazitäten, schrieb Michael Filatov am …

OHB: Vorsicht, hohe Volatilität!

Im September stieg eine Aktie in den TecDAX auf, von der manche wohl noch wenig gehört haben: OHB. Das Erste, was einem da ins Auge sticht, sind extreme Kursbewegungen. Und ja, diese Aktie ist eher etwas für risikofreudige Akteure. Aber ein „Zockerpapier“ ist sie nicht!

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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