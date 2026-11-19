Am 19. November 2026 schloss BBVA bei 22,98. Damit liegt die Aktie 10,1 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 185,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom Rücksetzer auf 21,01 Ende Oktober konnte sich der Titel zunächst bis auf 23,74 erholen. Die anschließenden Kursverluste zeigen allerdings, dass diese Gegenbewegung bislang keine nachhaltige Trendwende nach oben gebracht hat.

Die BBVA-Aktie hat sich über die vergangenen drei Jahre deutlich verteuert. Vom Tief bei 8,06 am 16. Januar 2024 führte der Weg trotz kräftiger Rücksetzer bis zum Schlusskurshoch bei 25,57 am 3. September 2026. Besonders 2025 gewann der Aufwärtstrend an Dynamik. Nach einer Korrektur im Frühjahr 2026 folgte ein erneuter Anstieg. Seit dem Septemberhoch hat sich das Chartbild jedoch eingetrübt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Abstand bietet noch einen Puffer

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei rund 21,62. Der aktuelle Schlusskurs notiert damit 6,3 Prozent über der 200-Tage-Linie. Diese Position stützt die längerfristig positive Einordnung, während die jüngste Kursschwäche zur Vorsicht mahnt. Ein Rückfall unter den Durchschnitt würde das technische Bild weiter belasten.

Unterstützungen und Widerstände im BBVA-Chart

Als erste markante Unterstützung kommt die Oktoberzone zwischen 22,20 und 22,27 infrage. Darunter rücken die 200-Tage-Linie und das Korrekturtief bei 21,01 in den Fokus. Auf der Oberseite bildet das Novemberhoch bei 23,74 einen wichtigen Widerstand. Darüber folgen die mehrfach getestete Region um 24,41 und schließlich das Dreijahreshoch bei 25,57.

weiter?

Die Aktie von BBVA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 33,31 %, über 10 Jahre bei 14,74 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.