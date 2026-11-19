MHP Hotel: Neues Rückkaufangebot – 1,45 Euro je Aktie
Prämie für Aktionäre: Die MHP Hotel AG will bis zu 1,64 Millionen eigene Aktien zu je 1,45 Euro zurückkaufen. Das öffentliche Angebot startet am 24. November 2026.
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- Die MHP Hotel AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neues öffentliches Aktienrückkaufangebot beschlossen.
- Zurückgekauft werden können bis zu 1.644.921 Aktien – rund 3,55 % des Grundkapitals.
- Der Angebotspreis beträgt 1,45 Euro je Aktie und liegt damit etwa 6,62 % über dem Referenzkurs.
- Aktionäre können das Angebot vom 24. November bis zum 8. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ), annehmen.
- Grundlage ist eine teilweise bereits genutzte Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026.
- Die zurückgekauften Aktien sollen voraussichtlich eingezogen werden; Einzelheiten stehen in der Angebotsunterlage.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3650EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.
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